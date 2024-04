Sarri al Milan. Questa mattina, il rinomato sito russo “Championat” ha dedicato spazio al futuro della panchina dello Spartak Mosca, considerando che la società moscovita sembra destinata a separarsi dal giovane allenatore spagnolo Guillermo Abascal al termine di questa stagione, a causa dei risultati fin qui ottenuti non del tutto soddisfacenti.

Negli ultimi giorni, vari nomi sono stati accostati alla panchina dello Spartak Mosca. Recentemente, sembra che la società abbia contattato direttamente Maurizio Sarri per offrirgli il ruolo di allenatore, considerando che l’ex tecnico della Lazio attualmente è senza squadra.

Approfondendo la notizia, il giornalista Maxim Nikitin ha rivelato che Sarri avrebbe declinato l’offerta della società moscovita, poiché potrebbe essere in procinto di guidare il Milan nella prossima stagione. Nikitin ha dichiarato: “La lista degli allenatori potenziali per lo Spartak è ampia e diversificata, con nomi molto interessanti. Tra questi, c’è Maurizio Sarri, che non è solo un sogno per qualcuno: era effettivamente nella lista dei candidati, ma, per quanto ne so, Sarri ha dichiarato: ‘Ragazzi, in estate sarò al timone del Milan’. E per lui, lo Spartak risulta essere una scelta meno allettante.”