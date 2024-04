Milan-Inter, derby scudetto da brividi: scatta il piano sicurezza

Lunedì 22 aprile uno dei match più attesi del campionato: il derby tra Milan e Inter. I neroazzurri sono ad un passo dal festeggiare la vittoria dello scudetto e la tensione è alle stelle. Dopo il pareggio con il Cagliari, se Simone Inzaghi vincerà il derby con il Milan, l’incontro si trasformerà in un vero e proprio putiferio. Per questo a Milano la sicurezza raddoppia.

A Milano scatta il piano sicurezza per il derby

I tifosi sono in fibrillazione. Il prossimo lunedì è fissato l’appuntamento per il derby della Madonnina. Il fischio d’inizio sarà alle 20:45 e il match sarà visibile su DAZN. Oltre all’onore sale anche il fermento per la vittoria della seconda stella dell’Inter. Le autorità temono che la partita possa scatenare l’inferno tra i supporter e si vada oltre il calcio. Per questo motivo in città si sta studiando un piano sicurezza che prevede la chiusura di alcune strade vicino al Duomo, dove si riverserebbero in massa tifosi nerazzurri per festeggiare in caso di vittoria, e l’aggiunta di un centinaio di agenti nei pressi dello stadio per evitare contatti o tafferugli tra i milanisti uscenti e i tifosi dell’Inter. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)