Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen. La UEFA Europa Conference League, meglio nota come Conference League o semplicemente Conference, è una competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, la terza per prestigio dopo la Champions League e l’Europa League. Dopo lo 0-0 dell’andata in Repubblica Ceca, la Fiorentina si prepara ad affrontare il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. (Continua a leggere dopo le foto)

La Fiorentina scenderà in campo per la partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League con il Viktoria Plzen: in palio c’è un posto in semifinale. Non ci sono più altre chance, o dentro o fuori. Si gioca giovedì 18 Aprile 2024 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d’inizio alle ore 18:45. Diretta tv e streaming su Sky e DAZN. Italiano dovrebbe schierare la squadra con il consueto 4-2-3-1, con Belotti unica punta supportato da Gonzalez, Beltran e uno tra Kouamé e Sottil (favorito il primo).Koubek dovrebbe schierare la squadra con un 3-4-2-1, con Sulc sulla trequarti. Il Viktoria punterà sulla propria organizzazione difensiva e sulle ripartenze per cercare di sorprendere la Fiorentina.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. Allenatore: Koubek.