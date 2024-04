Euro 2024 si disputerà in Germania, meta scelta in occasione del meeting del Comitato Esecutivo UEFA del 27 ottobre 2018 a Nyon. Gli Europei non si erano mai svolti sul suolo tedesco fino a oggi dopo la riunificazione, mentre invece nel 2006 in Germania si è svolta la Coppa del Mondo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di GES-Sportfoto/Getty Images)

La fase finale di Euro 2024 si svolgerà nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 14 luglio 2024. La partita inaugurale vedrà la Germania affrontare la Scozia venerdì 14 giugno alla Football Arena di Monaco.

Le squadre qualificate

Il sorteggio della fase finale del torneo si è svolto sabato 2 dicembre ad Amburgo.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia*, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina*

Gruppo F: Turchia, Georgia*, Portogallo, Repubblica Ceca

*Qualificate attraverso gli spareggi

Le città ospitanti

Sono state selezionate dieci sedi per ospitare il torneo. Tra queste, nove sono state utilizzate anche per i Mondiali del 2006. Di seguito l’elenco:

Berlino: Olympiastadion Berlin (attuale capienza: 71.000)

Colonia: Cologne Stadium (43.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62.000)

Dusseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Francoforte: Frankfurt Arena (47.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (47.000)

Lipsia: Leipzig Stadium (40.000)

Monaco: Munich Football Arena (66.000)

Stoccarda: Stuttgart Arena (51.000)

Le date ufficiali

Le qualificazioni si sono giocate il 21 marzo (semifinali spareggi) e il 26 marzo (finali spareggi).

Queste invece le date delle fasi finali:

14 giugno 2024 : partita di apertura di UEFA EURO 2024, Munich Football Arena

: partita di di UEFA EURO 2024, 14 luglio 2024: finale di UEFA EURO 2024, Olympiastadion Berlin

Euro 2024 e i premi UEFA

Ma quanto guadagna chi vince gli Europei? Secondo quanto riportato dalla UEFA, l’importo di vincita è innanzitutto da distribuire tra le nazionali partecipanti ed è lo stesso della precedente edizione, vale a dire 331 milioni di euro, da spartire seguendo alcuni precisi criteri che elencheremo di seguito:

Quota di partecipazione : 9,25 milioni di euro

: di euro Bonus partita: 1 milione di euro per la vittoria, 500.000 euro per il pareggio

partita: di euro per la vittoria, per il pareggio Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro

di finale: di euro Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

di finale: di euro Qualificazione alle semifinali : 4 milioni di euro

: di euro La finalista sconfitta riceverà un ulteriore pagamento di 4 milioni di euro

riceverà un ulteriore pagamento di di euro I campioni d’Europa 2024 riceveranno un pagamento extra di 8 milioni di euro.

L’importo massimo che la squadra campione può raggiungere, se avrà vinto tutte e tre le partite del proprio girone, è di 28,25 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato l’Italia a Euro 2020

L’Italia è campione in carica del torneo e vuole cercare di centrare una storica seconda vittoria consecutiva nell’edizione. La vittoria conquistata in finale contro l’Inghilterra dopo i calci di rigore è rimasta nel cuore di tutti gli italiani, ma ha anche assicurato alla Nazionale un discreto gruzzoletto: 28 milioni di euro. Una cifra in crescita – nonostante la pandemia – rispetto all’edizione del 2016 quando al Portogallo vincitore andarono 25,5 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Repubblica inoltre, un ulteriore accordo sui premi sarebbe stato raggiunto tra il presidente della Figc Gabriele Gravina, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. L’accesso ai quarti di finale sarebbe valso ai calciatori 30.000 euro lordi a testa, la semifinale 150.000 euro e 2000.000 invece per il raggiungimento della finale. La vittoria dell’Europeo ha fatto inoltre salire il premio a 250.000. Sostanzialmente, grazie alla vittoria finale degli Europei ogni giocatore azzurro è riuscito a staccare un assegno da 250.000 euro come premio per il titolo raggiunto.