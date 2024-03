La nostra classifica sulle 7 squadre più titolare in Italia prende in esame solo i titoli vinti nel nostro paese, ovvero scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, più eventuali trofei ora non più in vigore all’interno della nostra federazione. La storia della Serie A passa attraverso grandi vittorie, periodi e leggendari, ma anche anni bui segnati dalle guerre o da gravi tragedie. Vediamo quali sono i club più vincenti in Italia. (CONTINUA DOPO)

Leggi anche: Le 10 squadre più titolate del Mondo