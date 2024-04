L’Inter ha una lunga tradizione di attaccanti che hanno indossato la maglia numero 9. Questo numero è spesso associato ai bomber, ai goleador che hanno segnato gol memorabili e lasciato un’impronta indelebile nella storia del club. Vediamo chi sono stati i protagonisti di questa maglia nel corso degli anni.

Felice Centofanti (1995/96)

Nella prima stagione con la numerazione fissa, Felice Centofanti, un terzino mancino con un tiro potente, scelse il numero 9 nonostante la presenza di altri attaccanti come Ganz, Rambert e Carbone. Un inizio storico per questa maglia.

Ivan Zamorano (1996/97 – 1997/98)

L’attaccante cileno dovette cedere la sua amata maglia numero 9, ma trovò un geniale escamotage. Scelse il numero 18 e fece inserire il segno “+” tra le due cifre: 1+8, ovvero 9. Zamorano rimarrà nella memoria dei tifosi nerazzurri con 149 presenze e 40 gol.

Ronaldo (1998/99 – 2001/02)

Luis Nazario de Lima stoppa di coscia il pallone (Getty Images)

Il fenomeno brasiliano, nella sua prima stagione in nerazzurro, indossava il numero 10. Con 99 presenze e 59 gol, Ronaldo è stato uno dei numeri 9 più iconici dell’Inter. A renderlo ancora più iconico è la celebre pubblicità della Pirelli che lo vedeva di spalle, sfoggiando proprio la 9, nella posa del Cristo di Rio.

Dopo anni ricchi di emozioni e, purtroppo, infortuni, Ronaldo ha deciso di abbandonare l’Inter per firmare con il Real Madrid. In merengues il Fenomeno si toglierà le più grandi soddisfazioni della carriera fino a tornare nuovamente in Italia questa volta per vestire la maglia del Milan.

Hernan Crespo (2002/03)

(Photo by Etsuo Hara/Getty Images)

Ceduto al Chelsea per un anno e poi tornato all’Inter nel 2006/07, Crespo vestì la maglia numero 18 per tre stagioni, segnando 45 gol in 116 presenze. La sua esperienza all’Inter non è stata sicuramente tra le più sfolgoranti, complice la presenza in avanti di un altro bomber di razza come Christian Vieri.

Julio Cruz (2003/04 – 2008/09)

Con 197 presenze e 75 gol, Cruz è stato un pilastro dell’Inter per diverse stagioni. Seppur non un titolare vista la tanta concorrenza in attacco, il suo nome è legato indissolubilmente alla numero 9 nerazzurra.

Samuel Eto’o (2009/10 – 2010/11)

Durante la storica stagione del Triplete, Eto’o indossò la maglia numero 9. Con 102 presenze e 53 gol, ha scritto pagine indelebili nella storia nerazzurra. Eto’o è forse l’ultimo numero nove ad essere rimasto maggiormente nel cuore dei tifosi interisti avendo ricoperto un ruolo importantissimo nella formazione che vinse ogni trofeo possibile nel 2010.

Diego Forlan (2011/12)

(Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Forlan, seppur per breve tempo, ha contribuito con 20 presenze e 2 gol nella sua stagione all’Inter. Un attaccante che, seppur considerato tra i più forti in Europa in quel periodo, non ha saputo ritagliarsi il giusto spazio in nerazzurro finendo presto nel dimenticatoio.

Mauro Icardi (2013/14 – 2018/19)

Icardi è stato uno dei numeri 9 più prolifici dell’Inter, segnando 124 gol in 219 presenze. La sua leadership e abilità nel segnare lo hanno reso un idolo per i tifosi.

Marcatore tra i più prolifici nella storia recente dell’Inter, Icardi ha vissuto un’annata difficile sotto la gestione Spalletti finendo poi per essere ceduto al Galatasaray, dove milita tutt’ora.

Romelu Lukaku (2019/20 – 2020/21)

Dopo la cessione al Chelsea, Lukaku è tornato all’Inter e ha giocato con la maglia numero 90 nella stagione 2022/23. Con 132 presenze e 78 gol, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi nerazzurri fino al suo “discusso” addio.

Dopo aver lungamente trattato con la dirigenza nerazzurra per firmare un terzo ritorno, l’ivoriano ha a sorpresa accettato l’offerta della Roma.

Edin Dzeko (2021/22 – 2022/23)

Il bosniaco ha contribuito con 31 gol in 101 presenze durante il suo periodo all’Inter. Dzeko si è rivelato un elemento prezioso per Simone Inzaghi che l’ha utilizzato costantemente, compresa la finale di Champions League persa contro il Manchester City a Istanbul.

Centravanti di manovra, ottimo erede di Lukaku nello spalleggiare un altra punta di assoluto rispetto come Lautaro Martinez.

Marcus Thuram (2023/24)

Il prossimo numero 9 dell’Inter, Marcus Thuram, si prepara a scrivere la sua storia con il club. In questa prima stagione in nerazzurro l’attaccante francese ha già realizzato 12 gol e 7 assist in 39 presenze diventando subito un idolo dei tifosi grazie ad una super-partita nel derby d’andata contro il Milan.

Marcus Thuram è ora il presente e il futuro dell’Inter. A soli 26 anni è ad un passo dal conquistare il primo Scudetto da protagonista con la maglia nerazzurra.

Gli altri storici numeri 9 dell’Inter

Prima dell’introduzione della numerazione fissa nel 1995/96, vari giocatori hanno indossato il numero 9. Tra questi, ricordiamo Benito Lorenzi, Joaquin Peirò, Roberto Boninsegna, Sandro Mazzola, Pietro Anastasi, Alessandro Altobelli, Ramon Diaz e il tedesco Jurgen Klinsmann.