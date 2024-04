L’inno del Napoli è il prodotto della fantasia di Nino D’Angelo, autore simbolo della napoletanità e della creatività partenopea. In realtà è solo nel 2023, in occasione dello scudetto, che il club ha trovato la propria canzone ufficiale dopo anni in cui si sono alternati diversi testi. Il miracolo di Spalletti, unito alla volontà di Aurelio De Laurentiis di creare una nuova identità commerciale per il Napoli, ha portato a rafforzare il rapporto tra la squadra e la tifoseria tra le più calde d’Italia. Vediamo com’è nato l’inno “Napoli”.

Storia dell’inno del Napoli

L’attuale inno del Napoli è intitolato appunto “Napoli“. La canzone, opera di Nino d’Angelo, è stata la colonna sonora del film del 1987 “Quel ragazzo della Curva B“. Nel giro di pochi anni è diventata rapidamente un inno non ufficiale del club, amata dai tifosi per la sua passione e il suo spirito. La melodia è orecchiabile facilmente e i testi hanno reso l’inno un simbolo del legame stretto tra la squadra e i propri tifosi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

I tifosi sventolano una bandiera gigante di Maradona fuori dallo stadio (Getty Images)

Negli ultimi anni allo stadio sono state intonate diverse canzoni che hanno rivestito un ruolo cruciale per la squadre, senza tuttavia diventare un vero e proprio inno ufficiale. Spesso abbiamo ascoltato “Napule è” di Pino Daniele, autore legato indissolubilmente alla città partenopea e ai colori azzurri. Anche “O surdato ‘nnammurato” è stata lanciata al Maradona soprattutto dopo le grandi vittorie del Napoli. Tuttavia, anche grazie all’intervento di Aurelio De Laurentiis, è stato D’Angelo a vincere la sfida musicale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Testo dell’inno del Napoli

Napoli, Napoli, Napoli

I love neapolitan boys and girls

I love neapolitan house clubs

I love neapolitan DJs

I love Napoli

Napoli! Napoli! Napoli! Napoli!

Napoli! Napoli! Napoli! Napoli!

Napoli! Napoli! Napoli! Napoli!

Napoli! Napoli! Napoli! Napoli!

Napoli, Napoli, Napoli

Oh alé oh oh alé

Alé oh oh alé

Alè oh oh (Napoli, Napoli, Napoli)

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli, Napoli, Napoli

Oh oh Napoli, Napoli, Napoli

La mia Napoli Napoli

‘Na bandiera tutt’azzurra

C’arrassumiglia ‘o cielo

E ‘o mare ‘e sta citta’

Forza Napoli

Int’all’uocchie ‘e sti guagliune

Ca se scordene ‘e probleme

E se mettene a canta’

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli, Napoli, Napoli

Oh oh Napoli, Napoli, Napoli

La mia Napoli Napoli

Napoli

Napoli! Napoli! Napoli! Napoli!

Napoli! Napoli! Napoli! Napoli!

E’ ‘na casa chistu stadio

Parimme ‘na famiglia

Sultanto dinte cca

Viecchie e giuvane cercano dinta nu pallone

Nu poco ‘e pace nu’ juorno nuovo

Ca se chiamma liberta’

Napoli, Napoli, Napoli

Forza Napoli, Napoli, Napoli

Oh oh Napoli, Napoli, Napoli

La mia Napoli Napoli

Napoli

Napoli! Napoli! Napoli! Napoli!

Napoli! Napoli!

I love Napoli (Napoli! Napoli!)

Napoli (Napoli, Napoli)

Napoli (Napoli, Napoli)

Napoli (Napoli, Napoli)

Significato dell’inno del Napoli

La vittoria del terzo scudetto ha dato lo stimolo giusto per formalizzare un inno ufficiale per il club. Il presidente azzurro ha quindi ufficializzato “Napoli” come canzone della squadra, prendendo atto ormai di quando già si intonava all’interno dello stadio nella corsa al titolo. Nel corso di un concerto di Gigi D’Alessio in Piazza Plebiscito, De Laurentiis ha dato la notizia al pubblico, al fianco dello stesso Nino D’Angelo e di Alessandro Siani.

Pista di atletica del Maradona in una partita europea (Getty Images)

Lo stesso Nino D’Angelo ha spiegato la genesi del testo: “Per me è un’emozione grande, sono fiero. Il Napoli era l’unica squadra a non avere un inno, questa canzone nacque per essere un inno quando il Napoli vinse il primo scudetto 36 anni fa. La canzone è figlia del primo scudetto con Maradona“.

Curiosità sull’inno del Napoli

Nino D’Angelo dunque ha rielaborato la vecchia canzone adattandola alle esigenze del club, poi Gigi Soriani e Gigio Rosa ha remixato il tutto per un re-edit della canzone. Queste le dichiarazioni del dj Rosa: “Nino che ci ha onorati nel concederci il privilegio di renderla ancora più popolare, Abbiamo aggiunto i cori dei tifosi, una cassa house sostenuta che l’ha resa ancora più iconica e Nino l’ha ricantata con quella sua inconfondibile voce che, se vogliamo, è sempre più bella ed emozionante“.