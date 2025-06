Juventus, quattro colpi di mercato per Tudor: ecco i nomi

La Juventus pianifica il rilancio partendo da una base solida e da un allenatore che conosce già le pressioni di Torino. Dopo una stagione chiusa senza trofei, l’obiettivo è tornare competitivi su ogni fronte. La società non intende stravolgere la rosa, ma punta a ritocchi mirati che diano a Igor Tudor una squadra più completa, profonda e intensa.

Il primo nome che stuzzica la dirigenza bianconera è quello di Santiago Castro, argentino classe 2004 del Bologna, autore di 10 gol e 8 assist nella passata stagione. L’idea piace alla Continassa, anche se al momento non sono stati avviati contatti ufficiali con il club emiliano. L’eventuale trattativa potrebbe entrare nel vivo più avanti, anche in base agli sviluppi su altri obiettivi come Gyokeres dello Sporting e Retegui dell’Atalanta, entrambi corteggiatissimi anche all’estero.

Intanto, il nodo più ingombrante resta quello legato a Dusan Vlahovic. Il serbo, in scadenza nel 2026, non è intenzionato a rinnovare, a meno di colpi di scena: una situazione che spingerebbe inevitabilmente alla cessione, anche per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Su di lui insiste il Fenerbahçe di Mourinho.

Oltre all’attacco, la Juventus punta ad aggiungere forze fresche in mediana e rinforzi in difesa. Occhi puntati su Davide Frattesi, vecchio pallino che all’Inter ha trovato meno spazio del previsto. Non tramonta nemmeno il nome di Florentino del Benfica, mentre la pista che porta a Sandro Tonali sembra ora raffreddarsi, anche per la Champions conquistata dal Newcastle. (continua dopo la foto)

Per il reparto arretrato, il nome nuovo è Leonardo Balerdi, difensore argentino allenato da Tudor al Marsiglia. La Juventus lo vorrebbe come rinforzo d’esperienza e personalità, ma il club francese, guidato da Roberto De Zerbi, non intende cederlo a cuor leggero. Possibile l’inserimento di una contropartita tecnica, come Nico Gonzalez o il giovane Mbangula.

Infine, restano vive le piste che portano a un rinnovamento sulle fasce, tanto care al gioco di Tudor. Piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio, ma c’è attenzione anche su Miguel Gutierrez del Girona, che ha attirato molti osservatori dopo una grande stagione in Liga.

Giugno sarà il mese delle valutazioni, più che delle chiusure: l’idea è farsi trovare pronti al rientro dal Mondiale per Club negli Stati Uniti, quando Comolli e Chiellini potranno accelerare i tempi per consegnare a Tudor una rosa rinnovata, competitiva e in grado di reggere su tutti i fronti.

