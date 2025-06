Home | Juventus in missione USA: cosa aspettarsi dai bianconeri al Mondiale per Club

Dopo stagioni altalenanti, tra cambi tecnici e rinnovamenti interni, la Juventus torna a respirare l’aria delle grandi competizioni internazionali. Il palcoscenico è quello del FIFA Club World Cup 2025, la prima edizione a 32 squadre che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Un evento storico, che vede per la prima volta la presenza di due italiane, e tra queste proprio i bianconeri, qualificati in virtù del ranking UEFA delle stagioni europee dal 2021 al 2024.

Per la Vecchia Signora si tratta di un’occasione fondamentale: non solo per tornare competitiva a livello mondiale, ma anche per iniziare un nuovo ciclo sotto la guida di Igor Tudor, subentrato a Thiago Motta nella primavera 2025.

Il calendario della Juventus al Mondiale per Club

Inserita nel Gruppo G, la Juventus dovrà affrontare tre squadre dalle caratteristiche molto diverse. Ecco il calendario ufficiale:

18 giugno 2025 : Juventus vs Al Ain – 03:00 CEST (21:00 ora locale) – Audi Field, Washington DC

: Juventus vs – 03:00 CEST (21:00 ora locale) – Audi Field, Washington DC 22 giugno 2025 : Juventus vs Wydad Casablanca – 18:00 CEST (12:00 ora locale) – Lincoln Financial Field, Philadelphia

: Juventus vs – 18:00 CEST (12:00 ora locale) – Lincoln Financial Field, Philadelphia 26 giugno 2025: Juventus vs Manchester City – 21:00 CEST (15:00 ora locale) – Camping World Stadium, Orlando

Una partenza “morbida” sulla carta, ma guai a sottovalutare Al Ain e Wydad. Poi, l’attesissimo scontro con il Manchester City, tra le favorite assolute per la vittoria finale.

Le avversarie del girone G

🇦🇪 Al Ain : club di riferimento degli Emirati Arabi, squadra esperta in ambito FIFA. Compatta, fisica, attenta in difesa.

: club di riferimento degli Emirati Arabi, squadra esperta in ambito FIFA. Compatta, fisica, attenta in difesa. 🇲🇦 Wydad Casablanca : tradizione, intensità e tifo infuocato. Squadra abituata alla lotta.

: tradizione, intensità e tifo infuocato. Squadra abituata alla lotta. Manchester City: serve aggiungere altro? La squadra di Guardiola (o del suo successore) arriva negli USA per dominare

La rosa bianconera: chi ci sarà

La FIFA renderà ufficiale la lista nei giorni precedenti al torneo, ma la Juventus ha già avviato la preparazione coinvolgendo molti dei protagonisti della scorsa stagione.

Secondo le informazioni più aggiornate, il gruppo sarà composto da:

Portieri

Wojciech Szczęsny

Mattia Perin

Carlo Pinsoglio

Difensori

Gleison Bremer

Daniele Rugani

Alex Sandro

Andrea Cambiaso

Timothy Weah (anche esterno alto)

Centrocampisti

Manuel Locatelli

Adrien Rabiot

Weston McKennie

Nicolussi Caviglia

Fabio Miretti

Filip Kostić

Attaccanti

Dušan Vlahović

Federico Chiesa

Moise Kean

Kenan Yıldız

Arkadiusz Milik (recupero in corso)

Inoltre, giovani della Next Gen, come Nonge Boende, Pecorino e Hasa, sono stati aggregati per la fase di preparazione al torneo.

Le idee tattiche di Igor Tudor

Dopo la fine del rapporto con Thiago Motta, la Juventus ha affidato la squadra a Igor Tudor, ex difensore bianconero e tecnico dalle idee pragmatiche. Il croato dovrebbe puntare su un modulo a tre in difesa, con grande attenzione alla compattezza e all’occupazione degli spazi:

3-4-2-1 : il più probabile, con Chiesa e Yıldız alle spalle di Vlahović

: il più probabile, con Chiesa e Yıldız alle spalle di Vlahović 3-5-2 : in caso di bisogno di maggiore densità a centrocampo

: in caso di bisogno di maggiore densità a centrocampo 4-3-3: meno usato, ma possibile contro squadre più chiuse

Tudor predilige un calcio aggressivo, diretto, con transizioni veloci. Il punto interrogativo sarà l’adattamento rapido al gruppo e la tenuta fisica nel clima statunitense.

Obiettivi e aspettative

La Juventus parte da outsider, ma con un girone superabile e la possibilità concreta di qualificarsi agli ottavi. Gli obiettivi del club includono:

dare visibilità ai talenti emergenti

testare le gerarchie del nuovo ciclo tecnico

ritrovare centralità nel panorama internazionale

Lo spirito con cui la squadra affronterà la competizione sarà decisivo: nessuno pretende la vittoria finale, ma un cammino solido può cambiare il volto della prossima stagione.

Dove vedere il Mondiale per Club 2025

In Italia, sarà possibile seguire tutte le partite tramite:

DAZN : trasmissione in streaming di tutti i 63 match

: trasmissione in streaming di tutti i 63 match Mediaset : una partita al giorno in chiaro su Italia 1 / Canale 5

: una partita al giorno in chiaro su Italia 1 / Canale 5 Sportmediaset.it : dirette e highlights

: dirette e highlights FIFA+: piattaforma gratuita con contenuti extra e repliche

L’orgoglio bianconero in America

Il Mondiale per Club rappresenta per la Juventus una vetrina globale, ma anche una responsabilità: onorare la maglia, rilanciare l’ambizione, ricostruire il rapporto con una tifoseria che ha voglia di emozionarsi.

Nel calcio a stelle e strisce, la Signora proverà a lasciare il segno. Magari partendo in punta di piedi. Ma con l’orgoglio di chi sa di avere ancora molto da dire.

