Nel 2025 l’Italia calcistica torna a ruggire sul palcoscenico globale. Per la prima volta nella storia del torneo, due squadre italiane prenderanno parte insieme al Mondiale per Club FIFA: l’Inter e la Juventus. Un traguardo storico che premia i percorsi europei dei due club e li proietta in una sfida tutta internazionale. La competizione, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, vedrà 32 club in campo con un format rinnovato e un impatto mediatico senza precedenti.

Il calendario ufficiale: tutte le partite di Inter e Juventus

Dopo il sorteggio ufficiale e la definizione del calendario, la FIFA ha ufficializzato i gironi e le date della fase iniziale. Tutto pronto per Inter e Juventus, con i nerazzurri guidati dal nuovo allenatore Cristian Chivu e i bianconeri affidati a Igor Tudor.

Inter – Gruppo E

17 giugno : Monterrey vs Inter

Rose Bowl Stadium, Pasadena – 03:00 CEST

: Monterrey vs Inter Rose Bowl Stadium, Pasadena – 03:00 CEST 21 giugno : Inter vs Urawa Red Diamonds

Lumen Field, Seattle – 21:00 CEST

: Inter vs Urawa Red Diamonds Lumen Field, Seattle – 21:00 CEST 25 giugno: Inter vs River Plate

Lumen Field, Seattle – 21:00 CEST

Un girone equilibrato ma insidioso. I nerazzurri dovranno fare attenzione all’organizzazione tattica degli Urawa Red Diamonds, alla fisicità del Monterrey e alla tradizione vincente del River Plate, una delle squadre più temibili dell’intero torneo. Alla guida ci sarà Cristian Chivu, ex colonna del Triplete nerazzurro, oggi chiamato a dimostrare il suo valore anche su una panchina internazionale di prestigio.

Juventus – Gruppo G

18 giugno : Al Ain vs Juventus – Audi Field, Washington – 03:00 CEST

: Al Ain vs Juventus – Audi Field, Washington – 03:00 CEST 22 giugno : Juventus vs Wydad Casablanca – Lincoln Financial Field, Philadelphia – 18:00 CEST

: Juventus vs Wydad Casablanca – Lincoln Financial Field, Philadelphia – 18:00 CEST 26 giugno: Juventus vs Manchester City – Camping World Stadium, Orlando – 21:00 CEST

Per la Juventus, il percorso appare più ripido. Il confronto con il Manchester City, favoritissima per la vittoria finale, sarà il vero banco di prova. Ma anche le altre sfide non sono da sottovalutare: il Wydad AC marocchino ha esperienza e gamba, mentre l’Al Ain degli Emirati è abituato a questi palcoscenici.

Le avversarie più pericolose

Ecco quali sono:

🇦🇷 River Plate

Squadra storica del Sud America, conosciuta per il suo gioco tecnico e la mentalità vincente. Contro l’Inter sarà una sfida di tradizione e intensità.

Manchester City

La corazzata inglese resta il principale ostacolo per chiunque voglia sollevare il trofeo. Giocatori d’élite, ritmo forsennato e ambizioni altissime.

🇯🇵 Urawa Red Diamonds

Il club giapponese è noto per la sua disciplina tattica e la capacità di portare le partite sul piano dell’ordine difensivo.

🇲🇽 Monterrey

Uno dei club più vincenti del Messico, con una rosa solida e esperienza nei tornei FIFA. Da affrontare con grande attenzione.

🇲🇦 Wydad AC

Squadra fisica, diretta e pericolosa sui calci piazzati. Spesso sottovalutata, ma capace di sorprendere.

🇦🇪 Al Ain

Abituata a competizioni internazionali, la squadra degli Emirati ha qualità e organizzazione, anche se il livello medio è più basso rispetto alle altre.

Dove vedere le partite in diretta

In Italia, sarà possibile seguire tutte le partite del Mondiale per Club FIFA 2025 grazie a un’ampia copertura mediatica:

Sky Sport e NOW TV : trasmetteranno tutti i 63 incontri del torneo in diretta

e : trasmetteranno del torneo in diretta DAZN : copertura streaming completa dell’intero torneo

: copertura streaming completa dell’intero torneo Rai Sport : trasmetterà alcune partite selezionate, tra cui almeno una gara dell’Inter e una della Juventus

: trasmetterà alcune partite selezionate, tra cui almeno una gara dell’Inter e una della Juventus FIFA+ e YouTube FIFA: highlights, contenuti extra e interviste esclusive

Obiettivi e prospettive delle italiane

L’Inter, reduce da stagioni europee ad alto livello, parte con l’obiettivo di raggiungere le semifinali. Il girone è complesso ma alla portata, e sotto la guida di Cristian Chivu la squadra punta a confermare il proprio status anche fuori dall’Europa.

La Juventus, in cerca di rilancio internazionale, dovrà dare il meglio di sé già nella fase a gironi. Il duello con il Manchester City sarà una cartina al tornasole delle ambizioni bianconere.

Possibili incroci agli ottavi

In caso di qualificazione, Inter e Juve potrebbero trovarsi faccia a faccia con:

Bayern Monaco

Real Madrid

Fluminense

Al Hilal

In un torneo così ricco di nomi altisonanti, ogni partita dopo i gironi potrebbe essere una sfida da Champions.

Inter e Juventus sono pronte a giocarsi tutto nel Mondiale per Club FIFA 2025. In un torneo che mette insieme tradizione, innovazione e spettacolo globale, le due italiane proveranno a scrivere una nuova pagina di gloria — con Chivu e Tudor chiamati a guidare questa sfida italiana sul palcoscenico mondiale.



Che sia nei templi americani del football o contro i giganti d’Europa e Sud America, la missione è chiara: dimostrare che il calcio italiano è vivo, competitivo e ambizioso.

