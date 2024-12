Home | Inter e Juventus, le insidie del sorteggio al Mondiale per Club: chi potrebbero affrontare

Inter e Juventus attendono con curiosità e un minimo di preoccupazione il sorteggio del nuovo Mondiale per Club FIFA, che prenderà il via negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Il sorteggio si terrà oggi alle 19 a Miami. Il torneo vedrà la partecipazione di 32 squadre, tra cui le due italiane, che sono state inserite nella seconda fascia. Entrambe affronteranno avversarie prestigiose, ma con aspettative diverse, in base alla composizione dei gruppi.

Inter e Juventus sono state inserite in fascia 2, con potenziali avversari decisamente forti. Per i nerazzurri di Inzaghi c’è la certezza di evitare le big europee, ma dovranno affrontare una delle top sudamericane: Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense le più insidiose. La Juventus, invece, avrà una sfida più ardua, con possibilità di incrociarsi con una delle grandi europee: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco o Paris Saint-Germain.

Il sorteggio si svolgerà rispettando alcuni vincoli: nessun gruppo potrà contenere più di una squadra della stessa confederazione, eccetto per la Uefa, che sarà rappresentata da ben 12 squadre. Questo significa che quattro dei gironi avranno due club europei. Inoltre, i club statunitensi Inter Miami e Seattle Sounders saranno automaticamente collocati in quarta fascia, con l’Inter Miami che ospiterà la partita di apertura del torneo nel suo stadio.

Le prime due squadre di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, con il torneo che proseguirà con una fase a eliminazione diretta.

Le fasce e le possibili avversarie



Fascia 1:

Manchester City (ENG)

Real Madrid (ESP)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA)

River Plate (ARG)

Fluminense (BRA)

Fascia 2:

Chelsea (ENG)

Borussia Dortmund (GER)

Inter (ITA)

Porto (POR)

Atletico Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Juventus (ITA)

Salisburgo (AUT)

Fascia 3:

Al Hilal (KSA)

Ulsan (KOR)

Al Ahly (EGY)

Wydad (MAR)

Monterrey (MEX)

Leon (MEX)

Boca Juniors (ARG)

Botafogo (BRA)

Fascia 4:

Urawa Red Diamonds (JPN)

Al Ain (UAE)

Espérance Tunisi (TUN)

Mamelodi Sundowns (RSA)

Pachuca (MEX)

Seattle Sounders (USA)

Auckland City (NZL)

Inter Miami (USA)

Inter e Juventus, come funziona il sorteggio

Il sorteggio si svolgerà in base a diversi vincoli, tra cui l’assegnazione delle squadre dalla fascia 1 a ogni gruppo. Ogni gruppo sarà composto da un club della fascia 1, uno della fascia 2, uno della fascia 3 e uno della fascia 4. Le squadre della stessa confederazione non potranno finire nello stesso girone, ad eccezione dei club europei.

Il sorteggio di oggi definirà quindi le sfide per le italiane, con la Juventus chiamata ad affrontare avversari di altissimo livello e l’Inter che spera di evitare gli incroci più difficili, pur affrontando una delle potenze sudamericane.

