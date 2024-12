Inter a caccia di talenti in Sudamerica, tutti i nomi da seguire

Calciomercato Inter, missione in Sudamerica per gli uomini di mercato nerazzurri: ecco tutti i nomi da seguire. L’Inter in Sudamerica: caccia ai talenti. Gli scout dell’Inter sono pronti a decollare verso il Sudamerica, seguendo una tradizione consolidata negli ultimi anni. Obiettivo: individuare giovani promesse nel continente che ha spesso regalato gioielli al calcio europeo. L’occasione sarà il Sudamericano Sub-17, in programma tra gennaio e febbraio 2025, un palcoscenico ideale per osservare i migliori talenti della prossima generazione.

A guidare la spedizione sarà Dario Baccin, braccio destro del direttore sportivo Piero Ausilio. Con il supporto di un database dettagliato, il dirigente nerazzurro cercherà di individuare opportunità a basso costo che possano diventare investimenti strategici per le prossime sessioni di mercato. La filosofia della nuova proprietà targata Oaktree punta su giovani talenti da valorizzare, come già dimostrano gli arrivi di Yann Aurel Bisseck e Carlos Palacios, elementi inseriti per garantire continuità al progetto sportivo. (continua dopo la foto)

Franco Mastantuono, trequartista del River Plate

I ruoli chiave e i talenti nel mirino

Le priorità di ricerca si concentreranno su:

Difensori centrali: per dare solidità al reparto e garantire alternative in prospettiva futura. Registi: con la possibilità che Kristjan Asllani lasci il club, sarà necessario trovare un vice-Calhanoglu capace di adattarsi rapidamente al calcio italiano.

L’idea è di bloccare i talenti prima che il loro prezzo lieviti e anticipare la concorrenza di altri grandi club europei. Come accaduto in passato, l’Inter potrebbe puntare a operazioni in stile Lautaro Martínez, con trattative avviate sul nascere per garantire un futuro di qualità al club. I nerazzurri sanno che il Sudamericano Sub-17 rappresenta una miniera d’oro di giovani promesse e sono pronti a fare il primo passo per assicurarsi un vantaggio competitivo.

Il primo nome è quello di Thiago Almada, trequartista del Botafogo. Classe 2001, con già 6 convocazioni (e 2 gol) con la nazionale albiceleste, Almada, destro di piede, può giocare sia come trequartista classico dietro la punta che come esterno alto, sia a destra che a sinistra: la sua valutazione è molto alta, oltre 25 milioni di euro. Il secondo è Kevin Zenon, altro classe 2001 attualmente al Boca Junior: mancino naturale, gioca sia come esterno a tutta fascia come come ala: secondo Transfermarkt il valore del suo cartellino è di circa 10 milioni.

Nel mirino dell’Inter ci sarebbero poi anche due difensori, Vitor Reis del Palmeiras e Valentin Gomez del Velez. Il primo, brasiliano classe 2006 cresciuto nelle giovanili del Palmeiras, è un destro che può giocare sia da centrale che da terzino destro. Il secondo, classe 2003, è invece un mancino che può giocare sia da centrale che da terzino ma a sinistra. La valutazione per entrambi è attorno ai 10 milioni.

Altri nomi caldi sono quelli del trequartista classe 2007 Franco Mastantuono del River Plate, mancino che può giocare anche all’ala a piede invertito, e Lorran, brasiliano classe 2006 del Flamengo, anch’egli mancino e anch’egli capace di ricoprire tutti i ruoli della trequarti. Valutazioni per entrambi sopra i 10 milioni, con il brasiliano in netta ascesa. C’è infine il colombiano classe 2004 Juan Pablo Torres, centrocampista centrale che può giocare anche come trequartista, attualmente in forza all’Atletico Nacional, che sarebbe un’autentica scommessa a basso costo, considerato che il suo cartellino secondo Transfermarkt vale meno di 500mila euro.

