Il Milan ha deciso, a gennaio arriverà un centrocampista centrale: l’identikit sul taccuino di Moncada

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera deciso di intervenire sul mercato di gennaio per rafforzare il centrocampo. La necessità di un rinforzo nasce dall’incertezza legata al recupero completo di Ismael Bennacer, dopo un lungo infortunio, e dal ruolo sempre più polivalente di Yunus Musah, utilizzato spesso da Paulo Fonseca come esterno o trequartista. Con una rosa limitata a livello numerico in mediana, il club rossonero punta a un profilo che possa garantire immediato contributo.

La morte

Le tasse

Il piattone di Morten Frendrup pic.twitter.com/OezVhn1Jhf — 🇩🇰 (@Frendrupismo) November 25, 2024

L’identikit del rinforzo

Il giocatore cercato dai rossoneri dovrà conoscere già il campionato italiano per velocizzare l’inserimento. Il Milan ha bisogno di un profilo tatticamente versatile, capace di giocare sia da mediano che da mezzala, contribuire in fase di costruzione dal basso e di inserimento offensivo. Deve essere una riserva pronta all’uso, senza richiedere un investimento esagerato. La dirigenza, guidata da Geoffrey Moncada, ha escluso scommesse estere o big costosi, concentrandosi su profili affidabili già inseriti nel panorama della Serie A.

I nomi sul tavolo

Morten Frendrup (Genoa) Valutazione: circa 20 milioni di euro .

. Formula: prestito con obbligo di riscatto in estate.

Situazione: piace anche in Premier League, soprattutto al Brentford, il che potrebbe complicare la trattativa. Reda Belahyane (Hellas Verona) Profilo interessante e cedibile a gennaio.

La valutazione economica rimane elevata, ma il Verona è disposto a trattare. Warren Bondo (Monza) Alternativa più economica.

Il giovane centrocampista viene seguito con attenzione dagli scout rossoneri. Samuele Ricci (Torino) Il “sogno” del Milan.

Valutato a caro prezzo dal Torino, con cifre fuori portata al momento.

Il club sta cercando soluzioni creative per rendere fattibile l’operazione.

Il Milan si muove con una strategia chiara: rinforzare il reparto con un giocatore pronto e adattabile alle idee di Fonseca, senza compromettere il bilancio. Il nome di Frendrup sembra essere il più realistico, ma la concorrenza potrebbe indirizzare i rossoneri verso alternative come Belahyane o Bondo, con un occhio sempre puntato sul sogno Ricci.

Leggi anche: