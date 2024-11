Milan, nuova idea per il mercato: chi è il “colosso” che viene dal futsal

Il Milan continua a lavorare su due fronti: sul campo, con Paulo Fonseca impegnato a migliorare i risultati della squadra, e sul mercato, con Geoffrey Moncada e il suo staff alla ricerca di nuovi talenti per il futuro.

En las últimas semanas el Milan se ha movido por Cristhian Mosquera, defensa central de 20 años del Valencia. El club rossonero ha estado tanteando el terreno con vistas a un posible traspaso para Junio. @MatteMoretto pic.twitter.com/dku2UYAqe9 — 𝐌𝐫. 𝐌𝐚𝐥𝐝𝐢𝐧𝐢 ➐ (@MrMaldini_) November 24, 2024

Tra le nuove idee per la difesa spunta il nome di Cristhian Mosquera, promettente centrale del Valencia che sta attirando l’attenzione dei grandi club europei. Nato ad Alicante il 27 giugno 2004 da genitori colombiani, Mosquera è cresciuto nella comunità valenciana senza mai allontanarsi troppo da casa. Inizialmente appassionato di basket, ha giocato sfruttando la sua altezza sopra la media. Successivamente, è passato al futsal prima di dedicarsi al calcio, entrando nel settore giovanile dell’Hércules.

Nel 2016, a soli 12 anni, si è trasferito al Valencia, dove ha iniziato la scalata che lo ha portato al debutto in prima squadra nel gennaio 2022, diventando il più giovane difensore centrale a esordire con il club. Mosquera, alto 191 cm, è un difensore centrale completo: rapido, dotato di senso della posizione e fisicamente imponente.

Può giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre e occasionalmente da terzino destro, anche se questa non è la sua posizione preferita. La sua capacità di recupero e il coraggio nell’uno contro uno sono tratti distintivi del suo gioco. Un altro punto di forza è la sua resistenza: dal 18 agosto 2023 non ha saltato una sola partita di campionato, collezionando 48 presenze consecutive fino al 23 novembre 2024.

Milan, l’idea per la difesa del futuro

La valutazione di Mosquera si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, un prezzo che riflette il suo potenziale. Il contratto con il club scade nel giugno 2026, ma i negoziati per un eventuale rinnovo sono in fase di stallo, principalmente a causa della clausola rescissoria da inserire. Questo potrebbe aprire uno spiraglio per il Milan, che monitora attentamente la situazione in vista della prossima estate.

Mosquera è già un punto fermo delle selezioni giovanili spagnole e ha conquistato l’Oro Olimpico con l’Under 23 nel 2024. Essendo in possesso del passaporto colombiano, potrebbe decidere di rappresentare la Tricolor in futuro, grazie alle regole Fifa che consentono il cambio di nazionalità sportiva a determinate condizioni.

Con le sue qualità e la giovane età, Cristhian Mosquera rappresenta un’opportunità interessante per il Milan, che potrebbe inserirlo nei propri piani a lungo termine. Il club rossonero continua a seguire con attenzione la sua crescita, valutando un investimento che potrebbe rivelarsi strategico per rafforzare il reparto difensivo nelle prossime stagioni.

