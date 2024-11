Milan, Jovic operato per risolvere la pubalgia: quando tornerà a giocare

Jovic operato in Serbia per risolvere la pubalgia, quando tornerà a giocare l’attaccante del Milan. Luka Jovic ha chiuso anticipatamente la sua stagione 2024 con il Milan per sottoporsi a un intervento chirurgico che potesse risolvere definitivamente la pubalgia, problema che ne ha limitato negli ultimi mesi le prestazioni.

🚨🏥 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Luka Jović underwent surgery to reinforce his left inguinal canal today in Belgrade.



The operation, performed by Dr. Zarko Vuckovic to resolve the pubalgia problem, was a complete success.



Jović will stop in Belgrade for eight days before returning to… pic.twitter.com/g6lGe4y8SO — Milan Matters (@MilanMatters) November 26, 2024

Con soli 78 minuti giocati in tre partite e nessun gol segnato, il serbo non ha potuto dare continuità al proprio contributo alla squadra, fermandosi l’ultima volta in campo il 27 settembre nella gara casalinga contro il Lecce. Successivamente, è stato convocato dalla Nazionale serba, ma non ha giocato nell’ultima finestra di Nations League.

L’intervento, eseguito martedì 26 novembre a Belgrado dal Dr. Zarko Vuckovic, ha rinforzato il canale inguinale sinistro e, come reso noto nel comunicato ufficiale del Milan, il recupero è stimato in circa quattro settimane. Di conseguenza, il ritorno in campo di Jovic è previsto per l’inizio del 2025. Con il nuovo anno, il Milan potrebbe aprire un discorso sul futuro del giocatore, valutando eventuali interessamenti di mercato. Uno dei club interessati sarebbe il Galatasaray, che potrebbe vedere in Jovic un possibile sostituto di Mauro Icardi, attualmente infortunato.

