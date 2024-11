Milan, dirigenza delusa dai risultati: cosa filtra sul futuro di Fonseca

Il Milan sta attraversando un momento di difficoltà in campionato, con un andamento lento che lo ha portato al settimo posto e un totale di 19 punti in 12 partite. Nonostante i risultati altalenanti, Paulo Fonseca continua a mostrarsi ottimista, fiducioso nel progetto e nelle sue idee. Tuttavia, l’umore tra i tifosi e nella dirigenza è diverso, con molti che esprimono insoddisfazione per i numerosi punti persi e le frequenti amnesie durante le partite.

#Fonseca: “Nessuno vuole vincere più di me, abbiamo bisogno di questi tre punti” https://t.co/SdCojk3xke — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 26, 2024

Fonseca era stato scelto con convinzione da Moncada, e la sua candidatura era stata poi sostenuta anche da Ibrahimovic e Furlani, che ne apprezzano il metodo di lavoro e la visione. Furlani e Ibrahimovic ritengono di aver costruito una rosa competitiva, potenzialmente da scudetto, e i dati raccolti a Milanello evidenziano progressi dal punto di vista fisico e tecnico. Tuttavia, questi segnali positivi contrastano con i risultati del campo, alimentando una certa delusione ai vertici del club.

Al momento, la posizione di Fonseca non sembra in discussione, ma la fiducia non è illimitata. Le prossime due partite di campionato, contro Empoli e Atalanta, saranno decisive per il futuro del tecnico portoghese. Fonseca è chiamato a dare alla squadra un’identità chiara e a ottenere una serie di risultati positivi, per rilanciare il Milan e per dimostrare la validità del suo progetto.

