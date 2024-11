Milan, Arrigo Sacchi: “Sono deluso”, il grave dubbio sulla società

Milan, Arrigo Sacchi, l’ex tecnico rossonero protagonista dell’epoca d’oro di Berlusconi presidente, non nasconde la sua delusione per la situazione attuale del club. Nonostante la recente vittoria a Madrid, che avrebbe potuto rappresentare un punto di svolta, le turbolenze vissute dalla squadra hanno portato l’ex Ct di Fusignano a sollevare interrogativi profondi sulla coesione del team e sulla visione strategica della società.

📰 Today’s @Gazzetta_it…



🗣 “Sacchi: ‘#ACMilan, ups and downs. They need to be understood by Fonseca, it takes time. The poor performance in Cagliari after the triumph in Madrid speaks clearly: there is a lot of work to do’.”



🤔 Do you agree with Arrigo? pic.twitter.com/pOnL2k8txW