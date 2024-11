Milan, è allarme per Theo Hernandez: chi lo vuole a tutti i costi

Milan, è allarme per il futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese, pilastro dei rossoneri e della sua Nazionale, è da tempo seguito dai grandi club, che hanno più volte pensato a lui per rafforzare i loro reparti difensivi, complice anche il palcoscenico internazionale che lo ha posto spesso al centro dell’attenzione.

*Hernández Transfer News*

🔴🔴🔴Manchester United have added AC Milan left-back Theo Hernández on their transfer list ahead of the 2025 transfer window, called by Florian Plettenberg.#MUFC #ManUnited #ManUtd #ManchesterUnited #MUMUfootball

[📷:Getty] pic.twitter.com/Wi97bdNZKr — MUMU Football (@MUMUfootball) November 26, 2024

Ora, però, la minaccia sembra essere molto concreta. Il Manchester United è a caccia di un nuovo terzino sinistro, e tra i nomi più caldi c’è proprio quello di Theo. Il nazionale francese, che è legato al Milan con un contratto valido fino al 2026 e percepisce un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione, è stato indicato da Sky Sport Germania come il principale obiettivo del club inglese sul mercato.

In occasione del pareggio contro l’Ipswich, il nuovo allenatore dei diavoli rossi, Ruben Amorim, ha schierato sulla sinistra Diogo Dalot, suo connazionale ed ex giocatore del Milan. Dopo la partita, Dalot ha espresso apprezzamento per Amorim, definendolo un tecnico molto esigente, qualità ritenuta necessaria per la squadra in questo momento.

Luke Shaw, altro giocatore chiave nel ruolo, è stato utilizzato part-time per motivi gestionali, mentre Tyrell Malacia, olandese classe 1999 arrivato dal Feyenoord nel 2022, completa il reparto. Amorim però non è soddisfatto, e ha individuato nella fascia sinistra uno dei problemi della sua squadra. Perciò chiede alla dirigenza di rafforzare il reparto con un profilo di livello internazionale.

Il Manchester United avrebbe messo gli occhi anche su Alphonso Davies, talentuoso terzino canadese classe 2000 del Bayern Monaco. Davies però appare destinato a trasferirsi al Real Madrid a parametro zero nel 2025, un’opzione che complica i piani dei Red Devils.

Con Davies fuori portata, Theo Hernandez sembra essere l’alternativa più concreta per lo United. Il suo trasferimento rappresenterebbe una soluzione di grande impatto per la fascia sinistra del club inglese. Al momento, non ci sono offerte ufficiali, ma il nome di Theo è sempre più in primo piano. Resta da valutare due aspetti. Innanzitutto, se il Milan sarà disposto a privarsi di uno dei suoi giocatori chiave. Ma più ancora di questo conterà la volontà del giocatore.

