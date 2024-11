Un Milan bello a metà vince nel gelo di Bratislava: terzo successo consecutivo in Champions

Slovan Bratislava-Milan 2-3, in una serata fredda a Bratislava ma con un’atmosfera bollente al Tehelne Pole tutto esaurito, i rossoneri conquistano la terza vittoria consecutiva in Champions League. La squadra di Paulo Fonseca ha subito impostato un gioco aggressivo, con l’obiettivo di tenere lo Slovan chiuso nella propria area. Nonostante le iniziative iniziali di Chukwueze e Theo Hernandez, sono stati gli slovacchi ad avere la prima occasione pericolosa: Strelec ha superato Maignan, ma Pavlovic ha salvato sulla linea.

Three goals, three points and a third consecutive #UCL win! ❤️‍🔥#SlovanMilan #SempreMilan pic.twitter.com/MF8kS0kLpY