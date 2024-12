Calciomercato Juventus, nuovi nomi sul taccuino di Giuntoli per rinforzare l’attacco in vista della finestra di mercato di gennaio. La Juventus guarda al mercato di gennaio con un piano ben delineato: rinforzare la difesa, ma senza escludere interventi in attacco, soprattutto a fronte delle problematiche fisiche di Dusan Vlahovic e Arek Milik. Anche la situazione contrattuale del serbo, il cui rinnovo è ancora lontano, spinge i bianconeri a monitorare con attenzione il mercato per trovare soluzioni sia immediate che prospettiche.

Calciomercato Juventus, i nomi per rinforzare l’attacco a gennaio

Oltre al nome di Joshua Zirkzee, considerato il principale obiettivo, la Juventus sta valutando altri profili giovani e promettenti per arricchire il reparto offensivo. Ecco i candidati:

1. Liam Delap

Età : 20 anni (classe 2003)

: 20 anni (classe 2003) Club : Ipswich Town (Premier League)

: Ipswich Town (Premier League) Bilancio stagionale : 14 presenze, 6 gol, 1 assist

: 14 presenze, 6 gol, 1 assist Caratteristiche: Centravanti di stazza e talento, cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, è monitorato anche da Chelsea e Manchester United. Il City mantiene un’opzione di riacquisto e una percentuale sulla futura rivendita, il che potrebbe complicare un’eventuale trattativa. Delap è apprezzato per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diversi stili di gioco, un elemento che lo rende un potenziale innesto per il progetto bianconero a medio-lungo termine.

2. Lorenzo Lucca

Età : 23 anni (classe 2000)

: 23 anni (classe 2000) Club : Udinese

: Udinese Bilancio stagionale : 52 partite e 15 gol con i friulani dall’estate 2023

: 52 partite e 15 gol con i friulani dall’estate 2023 Caratteristiche: Attaccante italiano, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Lucca rappresenterebbe una scelta strategica anche in ottica di regolamenti sui giocatori italiani in rosa. Tuttavia, l’Udinese è storicamente un club difficile con cui trattare, specialmente a gennaio. (segue dopo la foto)

Santiago Castro nel mirino della Juventus

3. Santiago Castro

Età : 19 anni (classe 2004)

: 19 anni (classe 2004) Club : Bologna

: Bologna Bilancio stagionale : 19 presenze, 5 gol, 5 assist

: 19 presenze, 5 gol, 5 assist Caratteristiche: Giovane talento argentino, Castro ha mostrato qualità tecniche e visione di gioco. Lavorare con Thiago Motta nella scorsa stagione gli ha permesso di ambientarsi rapidamente in Serie A. Tuttavia, il rapporto tra Bologna e Juventus è complesso, soprattutto dopo il passaggio di Motta sulla panchina bianconera, che ha inasprito i rapporti tra le due società.

La Juventus sembra intenzionata a procedere con cautela, valutando ogni mossa in base alle necessità immediate e agli sviluppi della rosa. L’obiettivo è rinforzare i punti deboli senza compromettere la sostenibilità economica, puntando su profili giovani e di prospettiva. La sessione di gennaio potrebbe quindi essere decisiva per gettare le basi del progetto bianconero per le prossime stagioni.

