Buffon torna sulla sua carriera su Calciopoli: “Quell’estate fu umiliante, la giustizia voleva infangare”

L’ex portiere della Juventus e icona del calcio italiano, Gigi Buffon, ha concesso una lunga intervista a Juventibus, durante la quale ha ripercorso momenti cruciali della sua straordinaria carriera. Partendo dalla presentazione del suo nuovo libro, Buffon ha condiviso aneddoti, riflessioni e retroscena legati al calcio, toccando temi come la stagione in Serie B con la Juventus, lo scandalo Calciopoli e le sue esperienze personali e professionali. (segue dopo la foto)

Gigi Buffon con la Coppa del mondo nel 2006

Un libro per raccontarsi

La pubblicazione rappresenta un’occasione per Buffon di raccontare la sua visione della vita e del calcio, offrendo ai lettori uno spaccato autentico del suo percorso. “Non è solo un libro di calcio, ma un modo per aprirmi e condividere emozioni, successi, cadute e ripartenze”, ha spiegato.

Nel testo, Gigi si sofferma su episodi significativi della sua carriera, dalle sfide più difficili ai trionfi, fino al rapporto con i compagni e i tifosi. La Juventus e la Nazionale, inevitabilmente, occupano un posto centrale nel racconto, ma non mancano riflessioni più intime, legate alla crescita personale e alla sua visione dello sport come scuola di vita.

Calciopoli, la Serie B e il senso di appartenenza alla Juventus

Uno dei momenti più discussi durante l’intervista è stato il passaggio della Juventus in Serie B, un capitolo delicato della storia bianconera e della carriera di Buffon. “Decidere di restare fu naturale per me. Era una questione di responsabilità e di cuore. Sentivo che dovevo ripagare l’affetto dei tifosi e difendere la maglia in un momento così difficile.”

Buffon ha ricordato con orgoglio quella stagione, sottolineando come sia stata una delle più formative della sua carriera: “Ci ha resi più forti, come squadra e come uomini. Vincere in Serie B non è stato solo un dovere, ma un’esperienza che ci ha dato nuove prospettive sul calcio e sulla vita.”

