La stella del Real in crisi, Kylian Mbappé sbaglia ancora dal dischetto: poi le lacrime

La crisi di Kylian Mbappé non accenna a passare. Ed è una crisi calcistica e psicologica. Il Real Madrid, intanto, incassa un’altra sconfitta pesante in Liga, stavolta contro l’Athletic Bilbao. La squadra di Carlo Ancelotti cade 2-1 al San Mamés e si allontana dal Barcellona, ora avanti di 6 punti, seppur con una partita in più.

Encore un penalty loupé à Bilbao pour Mbappé.

È stata una gara intensa, decisa nella ripresa, con i baschi che hanno disputato una prestazione quasi perfetta. La serata è stata particolarmente amara per Mbappé, che ha fallito un altro rigore, il secondo nelle ultime tre partite. Dopo l’errore contro il Liverpool, stavolta il francese si è visto respingere il tiro dal portiere dell’Athletic, Julen Agirrezabala.

Mbappé ha calciato ancora una volta nell’angolo sinistro, ma l’estremo difensore ha neutralizzato il tentativo. Il rigore sbagliato ha lasciato Mbappé affranto. Un momento di grande sportività si è consumato subito dopo: Jude Bellingham, compagno di squadra e autore del momentaneo pareggio del Real, si è avvicinato al francese per consolarlo.

L’inglese lo ha abbracciato e gli ha rivolto alcune parole di conforto, dimostrando grande maturità e unità di squadra, nonostante le tensioni mediatiche che spesso cercano di metterli uno contro l’altro. L’Athletic Bilbao ha trovato il vantaggio al 58’ con Alex Berenguer, ex Torino, sfruttando un errore difensivo dei blancos. Il Real ha risposto al 79’ con Bellingham. Ma appena un minuto dopo, Guruzeta ha siglato il gol vittoria per i baschi.

Con questa vittoria, l’Athletic si conferma al quarto posto con 29 punti, consolidando la sua posizione in zona Champions. Il Real Madrid, fermo a quota 33, scivola a 6 punti dal Barcellona capolista con 37 punti, ma con una partita in più.

L’arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid è stato accolto con grande entusiasmo, ma il rendimento dell’attaccante francese è finora stato altalenante. Nonostante gli 8 gol in Liga (10 in totale), il peso delle aspettative e gli errori dagli undici metri rischiano di incrinare il rapporto con l’ambiente.

Ancelotti ha ora il compito di risollevare la squadra e, soprattutto, di ridare fiducia al suo attaccante, che secondo il suo stesso staff sta attraversando un momento difficile sul piano personale, per evitare che questi episodi influenzino negativamente il prosieguo della stagione. L’errore dagli undici metri è parte del gioco, ma due fallimenti consecutivi per un top player come Mbappé fanno notizia.

