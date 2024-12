Home | Juventus e Inter, stabilite le fasce per il sorteggio del Mondiale per club. Le possibili combinazioni

Novità dalla Fifa per Inter e Juventus: sono uscite le fasce ufficiali in cui sono suddivise le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club 2025. Il 5 dicembre alle ore 19, nella splendida cornice di Miami, si terrà il sorteggio ufficiale per la manifestazione, la prima edizione allargata a 32 squadre provenienti da sei confederazioni diverse.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sportmediaset.it e darà il via a un torneo che culminerà con la finale al MetLife Stadium negli Stati Uniti. Le due squadre italiane qualificate, Inter e Juventus, sono state inserite nella seconda fascia del sorteggio. Nella prima urna trovano spazio le formazioni migliori per ranking di Europa e Sud America, tra cui giganti come Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

Secondo quanto comunicato dalla Fifa, la composizione dei gruppi prevede criteri specifici: le squadre Uefa classificate tra il 5° e l’8° posto nel ranking (Chelsea, Borussia Dortmund, Inter e Porto) saranno sorteggiate insieme alle formazioni Conmebol classificate tra il 1° e il 4° posto (Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense).



Le squadre UEFA classificate tra il 9° e il 12° posto (Atletico Madrid, Benfica, Juventus e Salisburgo) affronteranno invece le big europee della prima fascia (Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG). Questi i possibili scenari per Inter e Juventus.



Inter: I nerazzurri eviteranno le quattro principali formazioni europee, ma affronteranno una delle big sudamericane. Se pescassero una squadra brasiliana o argentina, potrebbero evitare nella terza fascia club dello stesso continente, come Botafogo e Boca Juniors, in virtù della regola Fifa che vieta, ove possibile, la presenza di più squadre della stessa confederazione nello stesso gruppo.



Juventus: I bianconeri, al contrario, saranno accoppiati con una delle squadre di punta della prima fascia europea (Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco o PSG), evitando le sudamericane.



Le fasce ufficiali del sorteggio



Fascia 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Fascia 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

Fascia 3: Al-Hilal, Ulsan Hyundai, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo

Fascia 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, Mamelodi Sundowns, Pachuca

Il sorteggio darà una forma concreta al percorso delle squadre in gara, che si sfideranno in uno dei tornei più attesi dell’anno. Occhi puntati sulle urne e sulle combinazioni che potrebbero già delineare scontri da sogno o gruppi complessi per le squadre in competizione.

