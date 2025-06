Home | Inter protagonista: la rosa per il Mondiale per Club e le ambizioni nerazzurre

L’Inter è pronta a recitare un ruolo da protagonista nel nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Dopo il sorteggio ufficiale e la definizione del calendario, l’attenzione si sposta ora sulla rosa convocata dal nuovo allenatore Cristian Chivu e sulle ambizioni di un club che vuole lasciare il segno anche fuori dall’Europa

La società nerazzurra arriva a questo appuntamento con una delle rose più complete e rodate del panorama europeo, forte di una solida ossatura, giovani in rampa di lancio e qualche nuovo innesto mirato per affrontare un torneo lungo e ad alto livello competitivo.

La rosa dell’Inter per il Mondiale per Club 2025

Cristian Chivu, alla sua prima grande esperienza da allenatore della prima squadra, avrà il compito di guidare l’Inter nel torneo. Ex difensore simbolo del Triplete 2010 e allenatore vincente con la Primavera, Chivu è chiamato a dare continuità a un progetto tecnico già solido, inserendo però il suo tocco personale nella gestione del gruppo e nelle scelte tattiche.

La lista ufficiale FIFA sarà pubblicata nelle settimane precedenti all’inizio del torneo, ma ecco una proiezione aggiornata dei convocati più probabili in base alla stagione 2024-25.

Portieri

Yann Sommer

Emil Audero

Raffaele Di Gennaro

Il portiere svizzero è ancora una sicurezza, ma attenzione alla concorrenza: Audero ha dimostrato solidità e Di Gennaro è una riserva affidabile.

Difensori

Benjamin Pavard

Francesco Acerbi

Alessandro Bastoni

Stefan de Vrij

Carlos Augusto

Matteo Darmian

Yann Aurel Bisseck

Denzel Dumfries

Un mix di esperienza, duttilità e giovani in ascesa. Bastoni resta il fulcro della difesa, mentre Pavard e Darmian garantiscono copertura anche sugli esterni.

Centrocampisti

Hakan Çalhanoğlu

Nicolò Barella

Henrikh Mkhitaryan

Davide Frattesi

Kristjan Asllani

Stefano Sensi

Il centrocampo è il motore dell’Inter. Il trio Çalhanoğlu–Barella–Mkhitaryan è collaudato, ma Frattesi spinge per un posto da titolare. Occhio ad Asllani, sempre più maturo.

Attaccanti

Lautaro Martínez

Marcus Thuram

Marko Arnautović

Alexis Sánchez / Taremi (in base al mercato estivo)

Valentin Carboni

Lautaro è il capitano e il riferimento offensivo. Thuram porta fisicità e movimenti intelligenti. Dietro di loro, ballottaggi aperti: possibile l’arrivo di un nuovo vice-Lautaro dal mercato.

Il girone dell’Inter: calendario e avversari

L’Inter è stata inserita nel Gruppo E del torneo. Ecco le partite:

17 giugno : vs Monterrey – ore 03:00 CEST (Pasadena)

: vs Monterrey – ore 03:00 CEST (Pasadena) 21 giugno : vs Urawa Red Diamonds – ore 21:00 CEST (Seattle)

: vs Urawa Red Diamonds – ore 21:00 CEST (Seattle) 25 giugno: vs River Plate – ore 21:00 CEST (Seattle)

Un girone insidioso, ma alla portata. I nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione al River, storico club argentino che punta anch’esso alle fasi finali.

I punti di forza dell’Inter

Solidità difensiva : una linea arretrata tra le più collaudate d’Europa

: una linea arretrata tra le più collaudate d’Europa Meccanismi oliati : la squadra gioca quasi a memoria

: la squadra gioca quasi a memoria Esperienza internazionale : finale Champions 2023 e semifinali 2024

: finale Champions 2023 e semifinali 2024 Gruppo compatto e motivato

La continuità della rosa e dei meccanismi consolidati sarà un vantaggio per Cristian Chivu, che eredita un gruppo rodato e ambizioso, pronto a seguirlo nel nuovo percorso tecnico.

Le possibili insidie

Clima e logistica : spostamenti tra le città americane e caldo estivo

: spostamenti tra le città americane e caldo estivo River Plate : squadra talentuosa, sempre pericolosa

: squadra talentuosa, sempre pericolosa Gestione fisica: il torneo arriva dopo una lunga stagione

L’Inter dovrà gestire bene le energie, soprattutto tra la seconda e la terza partita del girone.

Le alternative tattiche dell’Inter: non solo 3-5-2

Con Cristian Chivu in panchina, l’Inter potrebbe mostrare alcune novità tattiche, pur mantenendo la struttura portante del 3-5-2 ereditata dal ciclo Inzaghi. L’Inter che si presenta al Mondiale per Club 2025 ha nella sua identità tattica uno dei punti di forza principali. Il modulo base resta il 3-5-2, collaudato da anni e perfettamente interpretato dai protagonisti della rosa. Tuttavia, il percorso europeo e le esigenze di un torneo internazionale impongono flessibilità e letture diverse.

Ecco come potrebbe evolversi l’approccio tattico nerazzurro durante la competizione:

Il classico 3-5-2

Punti di forza : automatismi consolidati, copertura ampia del campo, solidità centrale

: automatismi consolidati, copertura ampia del campo, solidità centrale Interpreti chiave : Lautaro e Thuram in avanti; Çalhanoğlu regista; Bastoni e Pavard registi difensivi aggiunti

: Lautaro e Thuram in avanti; Çalhanoğlu regista; Bastoni e Pavard registi difensivi aggiunti Quando usarlo: contro squadre tecnicamente inferiori o con atteggiamento più attendista

Il 3-4-2-1 per aumentare il peso offensivo

Variazione offensiva con due trequartisti dietro la punta

con due trequartisti dietro la punta Frattesi e Mkhitaryan come incursori, çalhanoğlu più libero

e come incursori, çalhanoğlu più libero Utile contro squadre fisiche o molto chiuse

Il 4-3-1-2 (opzione emergenza)

Difesa a 4 con Pavard o Darmian come terzini adattati

Utile in caso di infortuni o per affrontare squadre che giocano molto larghe

Pressing alto e costruzione dal basso

Recupero alto del pallone , gioco verticale

, gioco verticale Costruzione ragionata , anche sotto pressione

, anche sotto pressione Fluidità nei ruoli, con Bastoni che avanza e Dumfries che attacca la profondità

L’obiettivo: vincere

L’Inter non si presenta in USA per fare da comparsa. L’obiettivo dichiarato è andare il più avanti possibile, con la consapevolezza che la rosa ha tutto per puntare almeno alla semifinale, se non oltre.

Un’eventuale finale contro una tra Manchester City, Real Madrid o Fluminense rappresenterebbe un duello da sogno e un’occasione di gloria mondiale.

Dove seguire l’Inter in diretta

Le partite dell’Inter al Mondiale per Club saranno trasmesse su:

Sky Sport (in diretta TV e satellite)

NOW TV (streaming completo)

DAZN (tutte le 63 partite del torneo)

Rai Sport (una partita dell’Inter in chiaro)

FIFA+ (contenuti extra e highlights)

Con una rosa completa e ben rodata, e la guida carismatica di Cristian Chivu, l’Inter arriva al Mondiale per Club 2025 con ambizione e fame di titoli. Tra sfide affascinanti, incroci storici e una cornice da sogno come gli stadi USA, i nerazzurri possono davvero sognare in grande.

Ora la palla passa al campo. E l’Inter sa come rispondere.

