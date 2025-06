Calendario eventi sportivi giugno 2025: cosa seguire e dove puntare

Giugno 2025 si conferma un mese ricco di eventi straordinari, che promettono di tenere incollati agli schermi milioni di appassionati. Anche se i principali campionati europei di calcio sono ormai alle spalle, il panorama sportivo internazionale non intende minimamente rallentare il ritmo. Anzi, l’inizio dell’estate si rivela particolarmente densa di appuntamenti imperdibili, che spaziano dai classici del tennis alle gare motoristiche.

Abbiamo accuratamente selezionato e raccolto alcuni degli eventi più interessanti, spettacolari e significativi a cui assisteremo nelle prossime quattro settimane, creando una guida completa per non perdere nemmeno un momento di questo incredibile calendario sportivo che renderà giugno 2025 un mese davvero speciale per tutti gli amanti dello sport.

NBA Finals: Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder

Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 2.30 ora italiana, cominceranno finalmente le Finali NBA, la serie che deciderà quale squadra diventerà campione della stagione 2024/2025. Dopo degli intensi – e decisamente sorprendenti – playoff, le ultime due compagini rimaste sono gli Indiana Pacers e gli Oklahoma City Thunder. OKC è data ampiamente per favorita, in virtù della propria stratosferica difesa e del talento diffuso nel suo roster: attenzione però, perché i Pacers sono arrivati fin qui battendo avversari ben più quotati, e a questo punto non c’è più nulla da dare per scontato.

Europeo Under 21 in Croazia e Slovacchia

Dall‘11 al 28 giugno Croazia e Slovacchia ospiteranno gli Europei Under 21, una competizione che dà sempre è un punto di riferimento per capire lo stato delle Nazionali cadette e, di conseguenza, il futuro del calcio di ogni singolo paese partecipante. L’Italia è stata inserita nel girone A insieme a Slovacchia, paese ospitante, Spagna e Romania.

Gruppo A: Slovacchia (nazione ospitante), Spagna, Italia, Romania

Gruppo B: Cechia, Inghilterra (campione in carica), Germania, Slovenia

Gruppo C: Portogallo, Francia, Polonia, Georgia

Gruppo D: Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina, Danimarca

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti

La competizione estiva più attesa è senz’altro il Mondiale per Club, che per il primo anno non sarà più una competizione a 7 squadre ma un vero e proprio torneo con ben 32 partecipanti. A chi ha appena trionfato nelle varie Coppe continentali, infatti, si aggiungono i vincitori delle edizioni precedenti e alcune wild card. Appuntamento dal 14 giugno al 13 luglio, con Inter e Juventus come osservate speciali per la nostra Serie A.

Wimbledon 2025: lo Slam per eccellenza

Anche se buona parte dello Slam più seguito si svolgerà nel mese di luglio, abbiamo voluto attenerci al calendario ufficiale, che vede Wimbledon 2025 cominciare il 30 giugno. Il torneo su erba è il più antico di tutto il circuito e, ancora oggi, il più prestigioso: tutti i migliori tennisti del mondo voglio sollevare il trofeo londinese; tra questi, l’italiano Jannik Sinner, numero 1 al mondo e già “in possesso” degli Australian Open e dello US Open.

F1: Gran Premio del Canada

L’avvincente campionato di Formula 1 continua a regalare emozioni, ed è pronto a tornare nel continente americano. Il prossimo appuntamento del Mondiale vedrà infatti le scuderie e i piloti affrontarsi in Canada, sul tracciato intitolato al grande Gilles Villeneuve. L’intero weekend (venerdì 13-domenica 15 giugno) sarà trasmesso in diretta su Sky, canale Sky Sport F1.

MotoGP: Gran Premio d’Italia

Il circus spettacolare del Motomondiale è pronto a far vibrare ancora una volta l’Italia con le due ruote più potenti al mondo. Dal 20 al 22 giugno, l’iconico circuito del Mugello si trasformerà nel teatro di una delle tappe più attese e emozionanti dell’intera stagione MotoGP. In questo momento, il campionato si presenta come una lotta particolarmente avvincente a tre: Alex Marquez, il fratello Marc Marquez, icona del motociclismo moderno, e Francesco Bagnaia, l’orgoglio italiano che proverà a vincere davanti il pubblico di casa per accorciare la classifica, che lo vede attualmente al terzo posto.

Ciclismo: al via il Giro di Svizzera

La stagione ciclistica continua con Giro di Svizzera 2025, la corsa elvetica che si svolgerà dal 15 al 22 giugno 2025. Il percorso non è ancora stato ufficializzato, ma è già certa l’apertura nella cittadina di Küssnacht. Si prevede una relativa tranquillità per le prime due giornate, a cui seguiranno difficoltà crescenti a partire dal passaggio in Italia, fino alla suggestiva cronoscalata che porterà alla conclusiva Stockhütte.