Milan, la telenovela Theo Hernandez ai titoli di coda: cosa farà il terzino francese

Non sarà un altro caso Maignan, almeno per ora. Il Milan ha bloccato la partenza del portiere francese, il cui trasferimento al Chelsea è sfumato nelle ultime ore della finestra straordinaria di mercato. Ma per Theo Hernandez la situazione è ben diversa: il terzino ha già un accordo con l’Atletico Madrid, e la sua scelta di tornare in Spagna è definitiva.

Il club saudita Al Hilal ha provato a inserirsi fino all’ultimo, perfino con una telefonata diretta di Simone Inzaghi, ma Theo ha risposto no: la priorità è tornare a casa, in Liga, e di rilanciarsi dopo una brutta stagione proprio lì, dove tutto è cominciato, all’Atletico Madrid, club nel quale si è formato fino al 2016.

L’intesa tra il giocatore e i colchoneros è stata raggiunta rapidamente nei giorni scorsi. Ora resta da superare l’ostacolo più importante: la trattativa tra le due società, che per il momento è su binari distanti. Il Milan chiede 30 milioni di euro, l’Atletico ne offre la metà. Ma il tempo potrebbe giocare a favore degli spagnoli.

La posizione del club rossonero non è delle più forti: Theo non ha accettato l’offerta del club per il rinnovo del contratto e, con Maignan in scadenza nel 2026 e un’altra trattativa di rinnovo in fase di stallo, tenere due giocatori chiave con una situazione contrattuale simile rischia di rivelarsi controproducente.

Per questo Igli Tare, nuovo responsabile dell’area tecnica, ha già avviato la ricerca di un sostituto sulla fascia sinistra. In cima alla lista ci sono De Cuyper, Zinchenko, Cambiaso e Udogie, anche se questi ultimi due profili presentano costi elevati che complicano la trattativa.

L’uscita di Theo non è ancora formalizzata, ma il futuro sembra segnato: Madrid chiama, e il Milan dovrà decidere se adeguarsi o rischiare di che il giocatore diminuisca ancora di valore. O se ritrovarsi con un calciatore demotivato che aspetta solo l’opportunità di liberarsi a zero a fine anno.

