C’è il Napoli su un giocatore del Milan: trattativa avanzata, per quanto può partire

Il Napoli fa sul serio: e stavolta tratta un giocatore del Milan che piace molto ad Antonio Conte. Secondo i rumors del calciomercato, la trattativa sarebbe in fase avanzata e si potrebbe chiudere a breve. De Laurentiis sta mantenendo le promesse e cerca di accontentare il suo allenatore dopo essere riuscito, un po’ a sorpresa, a trattenerlo quando sembrava destinato alla Juventus.

Il giocatore nel mirino dei partenopei è Yunus Musah. La trattativa con il Milan, condotta sottotraccia per giorni, è ora in fase avanzata e si prospetta una chiusura in tempi brevi. Il centrocampista americano è un profilo che piace molto ai campioni d’Italia, in particolare ad Antonio Conte, che ha espressamente richiesto il giocatore.

L’offerta presentata al Milan è di almeno 25 milioni di euro, cifra che potrebbe portare alla fumata bianca in fretta. Musah è arrivato al Milan nell’estate del 2023 per 20 milioni di euro dal Valencia, dopo una lunga e complessa trattativa. Nato a New York e cresciuto calcisticamente in Italia, il suo talento ha trovato linfa vitale in Spagna sotto la guida di Gennaro Gattuso.

I due anni trascorsi al Milan sono stati un’altalena di emozioni: molto incoraggiante il primo con Pioli, decisamente più complesso il secondo, caratterizzato dall’avvicendamento tra Fonseca e Conceiçao. Con quest’ultimo, Musah è stato addirittura sostituito due volte nel primo tempo, un episodio che ha portato i fischi di San Siro e ha creato una frattura fra giocatore e tifosi.

Il Napoli rappresenterebbe per lui un’occasione di ripartenza suggestiva, dopo un periodo di riflessione che lo ha portato anche a chiedere una pausa dalla nazionale americana. Musah ha infatti chiesto al c.t. Pochettino di non essere convocato per le partite di giugno, incluse un’amichevole con la Svizzera e gli impegni di Gold Cup, citando “ragioni personali”.

Un cambio di maglia e di ambiente potrebbe essere la spinta necessaria per ritrovare la brillantezza e le motivazioni perdute. Mentre il Milan prosegue con il suo mercato in uscita che ha già visto uscire Reijnders e Theo e Maignan ormai “separati in casa” in attesa dell’offerta giusta. Poi inizierà il mercato in entrata, che per ora ha visto l’ingresso quasi certo di Modric.

