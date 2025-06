Milan, salta tutto: Maignan non andrà al Chelsea, cosa succede adesso

Un colpo di scena scuote il mercato del Milan. Mike Maignan non vestirà la maglia del Chelsea, almeno per il momento. La trattativa tra i rossoneri e i Blues è ufficialmente saltata, con i londinesi che non hanno voluto soddisfare la richiesta di 20 milioni di euro avanzata dal Milan.

La deadline delle 20 di questa sera, termine ultimo per la presentazione delle liste al Mondiale per Club, ha reso definitiva la rottura. Una situazione che lascia aperte diverse questioni sul futuro del portiere francese, la cui permanenza a Milano è comunque improbabile.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la distanza tra le due società si è rivelata incolmabile. Il Chelsea, ora guidato da Enzo Maresca, si sarebbe spinto fino a un’offerta di 18 milioni di euro, inclusi i bonus, una cifra giudicata troppo bassa dal Milan per il suo portiere titolare.

La tensione tra i club è aumentata costantemente, portando alla definitiva rottura delle negoziazioni. Questo significa che il Chelsea andrà avanti con i suoi attuali portieri – Petrović, Sánchez, Jorgensen e il giovane Mike Penders -, almeno al Mondiale per Club FIFA negli Stati Uniti.

La situazione contrattuale di Maignan, 29 anni e in scadenza nel 2026, è il nodo findamentale di questa vicenda. Le trattative per il rinnovo, che sembravano quasi una formalità, si sono bruscamente interrotte nei mesi scorsi.

Il giocatore ha manifestato chiaramente la sua volontà di lasciare il Milan anche a causa di questa rottura. Per i rossoneri, a questo punto, si profila la necessità di vendere il portiere a un prezzo minore al suo valore per evitare di perderlo a parametro zero tra soli dodici mesi. Il futuro di Maignan è ancora tutto da scrivere, ma se non si riapriranno i rapporti fra i club non sarà al Chelsea.

