In casa AC Milan è arrivata una decisione di rottura netta, di quelle che non si limitano a “cambiare allenatore” ma riscrivono l’organigramma e, di riflesso, l’identità sportiva del club. Con un intervento immediato, la proprietà ha scelto di azzerare in blocco le figure chiave dell’area gestionale e tecnica: non solo l’allenatore Massimiliano Allegri, ma anche il CEO Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una mossa che certifica la fine di un ciclo dopo appena una stagione e che apre una fase di transizione delicatissima: perché quando cambia contemporaneamente chi decide il progetto, chi costruisce la rosa e chi la allena, non si tratta più di “correzioni” ma di un nuovo inizio.

Perché il Milan ha scelto l’azzeramento e non un semplice cambio in panchina

La sensazione, fin dalle prime ore successive all’annuncio, è che il Milan abbia ritenuto insufficiente qualsiasi soluzione parziale. In una stagione vissuta con l’obiettivo di rientrare stabilmente nell’élite europea, il punto di rottura non è stato soltanto un risultato, ma la somma di prestazioni, gestione e aspettative disattese. Il club ha fatto capire di voler rispondere con un atto politico, prima ancora che tecnico: eliminare l’intera catena decisionale significa attribuire la responsabilità del fallimento non a un singolo anello, ma a un sistema che non ha retto nei momenti chiave.

Il messaggio implicito è chiaro: se la rotta non cambia, cambiano i comandanti. E cambiano tutti insieme, così da evitare il classico rimpallo di alibi tra “mercato sbagliato” e “campo non valorizzato”. Un azzeramento del genere è raro perché comporta rischi immediati: mancano riferimenti operativi, mancano firme e poteri, manca persino un linguaggio comune tra area sportiva e governance. Tuttavia, proprio questa scelta estrema suggerisce che la proprietà voglia recuperare controllo e velocità decisionale in vista dell’estate, quando si definiscono allenatore, strategia acquisti/cessioni, rinnovi e gerarchie interne.

Dal punto di vista tecnico, l’uscita di Massimiliano Allegri chiude un’esperienza breve ma pesante sul piano dell’impatto mediatico. Allegri è un allenatore che porta con sé un’idea precisa di calcio e di gestione dello spogliatoio: pragmatismo, attenzione alle fasi, centralità del risultato. Se non c’è più lui, non è detto che il club voglia “un Allegri 2.0”. Anzi: spesso, dopo una scelta così, si cerca un profilo che rappresenti l’opposto, per ristabilire entusiasmo, riconoscibilità e trazione sul mercato. E qui entra in gioco l’effetto domino: senza Igli Tare e Geoffrey Moncada, non è ancora definito chi disegnerà la rosa secondo la nuova idea di gioco. Il rischio, dunque, è una transizione in cui le scelte di mercato arrivano prima del nuovo progetto tecnico, con l’effetto di creare incoerenze difficili da correggere a stagione iniziata.

La rimozione del CEO Giorgio Furlani aggiunge un’altra lettura: la crisi non è confinata al campo. In un club moderno, la stabilità dell’area amministrativa e la capacità di tradurre obiettivi sportivi in sostenibilità economica sono parte integrante della competitività. Cambiare anche quella figura significa che la proprietà ritiene necessario ridefinire priorità, processi e probabilmente anche il modo in cui viene distribuito il potere decisionale. In altre parole: il Milan non sta “sostituendo persone”, sta cercando di correggere un modello.

La fase di transizione

Da oggi, il tema centrale non è solo “chi arriva”, ma “chi decide” e con quali tempi. Un club che saluta contemporaneamente allenatore e dirigenti deve mettere in sicurezza tre aree: la governance, la direzione sportiva e la gestione quotidiana del gruppo squadra. In assenza di una struttura completa, la prima esigenza è nominare un punto di riferimento operativo, anche temporaneo, capace di gestire l’ordinario: pianificazione della preparazione estiva, comunicazioni interne, interlocuzione con i calciatori e con i rispettivi entourage, più tutte le scadenze amministrative che in questo periodo diventano decisive.

Sul mercato, la conseguenza immediata è una sospensione “di fatto” delle linee guida: con Igli Tare e Geoffrey Moncada fuori, cade il perno di scouting e negoziazione che normalmente garantisce continuità. Questo può rallentare le operazioni, ma può anche accelerarle in un’altra direzione: quando una proprietà sceglie l’azzeramento, tende a voler imprimere un’accelerazione forte, soprattutto su allenatore e figure apicali. Il punto è capire se il Milan punterà a un profilo manageriale che prenda in mano l’area sportiva con pieni poteri o se dividerà nuovamente le competenze tra più ruoli, riducendo l’accentramento. È una scelta che incide sul tipo di calciatori che verranno cercati: in un modello più “tecnico”, il mercato segue l’allenatore; in un modello più “aziendale”, il mercato segue la strategia del club e l’allenatore si adatta.

Lo spogliatoio, intanto, vive inevitabilmente una fase di incertezza. I calciatori leggono questi scossoni come segnali su futuro e ambizioni: chi ha rinnovi in sospeso può attendere, chi è sul mercato può chiedere garanzie, chi è rientrato da infortuni o ha reso sotto le attese può temere ripercussioni. In generale, il cambio contemporaneo di allenatore e dirigenti genera due effetti opposti: da un lato crea instabilità, dall’altro riapre gerarchie che sembravano chiuse. Per alcuni giocatori può essere una seconda possibilità, per altri una minaccia concreta.

La parola chiave sarà “tempi”. Ogni giorno perso in questa fase pesa doppio: perché le opportunità di mercato non aspettano, le concorrenti si muovono, e la costruzione della rosa richiede coerenza tra idee e profili. Il Milan dovrà scegliere rapidamente un allenatore compatibile con ciò che intende fare: se l’obiettivo è alzare il baricentro e aumentare intensità, servono caratteristiche precise; se invece l’idea è ripartire dalla solidità, le priorità cambiano. Ma senza una direzione sportiva definita, anche la scelta del tecnico rischia di diventare un atto isolato, non l’inizio di un progetto.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Nei prossimi giorni il Milan dovrà lavorare su due piani: uno immediato, fatto di nomine e operatività; uno più profondo, legato alla credibilità del progetto. Perché l’azzeramento totale è una scelta che promette discontinuità, ma pretende anche risultati tangibili: se non arrivano segnali forti e coerenti, il rischio è che l’ennesima ripartenza venga percepita come improvvisazione. La ricostruzione della credibilità passa da tre priorità: chiarezza di comando, coerenza di visione e comunicazione interna stabile.

Chiarezza di comando significa definire chi avrà l’ultima parola su allenatore e mercato. Senza questa risposta, ogni trattativa diventa vulnerabile: agenti e club interlocutori chiedono garanzie, i giocatori vogliono sapere “con chi parleranno”, e anche l’allenatore scelto pretende autonomia o almeno confini chiari. Coerenza di visione vuol dire evitare la tentazione più comune dopo un fallimento: cambiare tutto in modo reattivo. Se si passa da un’idea di calcio a un’altra senza costruire le condizioni (profili, leadership, struttura), si crea una squadra ibrida, forte solo a tratti e fragile quando la pressione aumenta.

Infine, la comunicazione interna. Un club che cambia quattro figure apicali deve gestire inevitabilmente ansie e tensioni, non soltanto tra i tifosi ma dentro l’organizzazione. Il compito principale della nuova gestione sarà riportare ordine nei processi: non basta scegliere “nomi forti”, serve un sistema che li faccia lavorare insieme. In questo senso, l’estate del Milan non sarà soltanto un mercato: sarà un test di governance. E la vera domanda, più del prossimo allenatore, è se il club riuscirà a trasformare un terremoto in una rifondazione.

La stagione che arriva non perdonerà passi falsi: il tempo per rimettere insieme i pezzi è poco, e la competizione in alto non aspetta. Ma una scelta radicale può anche diventare un punto di svolta, se accompagnata da decisioni rapide e coerenti. Il Milan ha premuto il tasto reset. Adesso deve dimostrare di sapere che cosa vuole diventare.