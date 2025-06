“È l’erede di Modric”: Inter, senti che cosa dicono di Sucic in Croazia

La “connection” tra Inter e Croazia è destinata a continuare, con un nuovo, entusiasmante capitolo. Dopo le gesta di campioni come Brozovic, Perisic, Kovacic e Vrsaljko, a raccogliere il testimone di questa gloriosa staffetta è pronto Petar Sucic.

Il centrocampista classe 2002, bloccato dall’Inter nel mercato di gennaio per una cifra vicina ai 14 milioni di euro, si unisce finalmente al gruppo nerazzurro, giusto in tempo per il prestigioso Mondiale per Club. E il palcoscenico statunitense si preannuncia l’occasione perfetta per il suo esordio e per mostrare tutte le sue qualità.

L’attesa intorno a Sucic cresce giorno dopo giorno, con i tifosi nerazzurri che, tra gol e giocate spettacolari con la maglia della Dinamo Zagabria, sognano di aver trovato una valida alternativa per il centrocampo composto da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan.

A infiammare ulteriormente le speranze sul talento del giovane croato sono proprio i media del suo Paese. Nell’ultima partita della Nazionale croata contro la Repubblica Ceca, la stampa ha esaltato la prestazione del centrocampista classe 2002 con parole entusiastiche.

“Petar Sučić non è nuovo alla nazionale, ha già disputato partite importanti e segnato anche un gol in Polonia”, si legge sui giornali croati. “Ma se conoscevamo già il valore di Modrić, Kramarić, Perišić, Pašalić o Budimir tra centrocampo e attacco, Sučić è stato un colpo da maestro per Zlatko Dalić e per i Vatreni: un giocatore arrivato come un dono dal cielo“.

Un’investitura importante, che lo vede già accostato a leggende come Modrić. “Accanto a Modrić e agli altri veterani ha dominato il centrocampo con tale autorità e naturalezza che nessuno si è accorto dell’assenza di Mateo Kovačić né del fatto che Marcelo Brozović si sia ritirato”.

L’Inter si appresta dunque a scoprire un talento purissimo, un giocatore che potrebbe scrivere pagine importanti della sua storia e che, stando alle voci che arrivano dalla Croazia, ha tutte le carte in regola per diventare “l’erede al trono di Modric“.

Leggi anche: