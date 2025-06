Inter e Milan, ora è derby per il grande attaccante italiano

Il mercato estivo dei calciatori potrebbe portare a un derby fra Inter e Milan, o magari a più di uno. Ci sono diversi giocatori che interessano a entrambi i club, per esempio il centrocampista del Torino e della Nazionale Ricci. Ma c’è un altro giocatore che bazzica il giro azzurro che è al centro delle attenzioni delle due società.

🔴 Il #Milan fa sul serio per Lorenzo Lucca. Il Corsport conferma l'interesse per il centravanti classe 2000 dell’Udinese (14 gol nell’ultima stagione). Allegri vuole un’alternativa a Gimenez. L’#Udinese chiede 25 mln. Tare pronto al contatto. Anche #Inter e #Roma alla finestra. pic.twitter.com/8groNpysg0 — Rinaldo Morelli (@morelli_rinaldo) June 10, 2025

In particolare, i rossoneri stano seriamente considerando l’acquisto di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, e le sue quotazioni sono in netto rialzo. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera vede in Lucca un bomber con ampi margini di crescita, visto che compirà 25 anni a settembre.

Il “gigante” toscano è anche è perfettamente in linea con l’intenzione del club di “italianizzare” la squadra. Lucca è ritenuto fondamentale per rafforzare l’attacco e per aumentare e il senso di appartenenza dei giocatori al club. La ricerca di un maggior numero di nazionali in rosa è una priorità per i rossoneri, e Lucca si inserisce perfettamente in questa strategia.

Non è la prima volta che il Milan valuta il classe 2000 di Moncalieri, e le probabilità di vederlo vestire la maglia rossonera nella prossima stagione stanno aumentando. Lucca, in particolare, piace molto a Massimiliano Allegri, il neo tecnico del Diavolo, che ha chiesto un altro punto di riferimento nel ruolo di numero 9 oltre a Santiago Gimenez, già presente in squadra.

Inter e Milan interessate a Lorenzo Lucca

Il prezzo non sembra un ostacolo insormontabile: l’Udinese chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra ritenuta alla portata dei rossoneri.

A mettere i bastoni fra le ruote, c’è da registrare l’interesse dell’Inter, che pur mantenendo la priorità su Ange-Yoan Bonny del Parma, sta monitorando attentamente la situazione di Lucca. Nella stagione corrente, sotto la guida di mister Runjaic all’Udinese, il giovane attaccante ha dimostrato il suo valore, realizzando 14 gol e 2 assist in 36 partite disputate.

