Chivu saluta il Parma e va all’Inter: il suo vice sarà un’ex leggenda nerazzurra

Cristian Chivu saluta il Parma e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta sulla panchina dell’Inter. Il primo passo verso l’annuncio ufficiale è stato compiuto nella mattinata odierna, quando il club ducale ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico romeno alla società. Poco dopo è arrivato anche l’addio emozionante dello stesso Chivu, affidato ai suoi canali social.

(Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Il saluto di Chivu

Questo il comunicato del Parma che annuncia l’addio di Chivu: “Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.”

A queste parole ufficiali, Chivu ha fatto seguire un messaggio sentito e carico di gratitudine:

“Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!” Un messaggio accompagnato da un breve video emozionale che ha sancito la chiusura di un’avventura significativa, ma anche l’inizio di una nuova sfida carica di ambizione.

(Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Ritorno a casa: Chivu pronto a guidare l’Inter, chi sarà il suo vice

Terminata ufficialmente l’esperienza al Parma, Cristian Chivu è ormai pronto a indossare nuovamente il nerazzurro, stavolta nelle vesti di allenatore della prima squadra dell’Inter. L’annuncio ufficiale è atteso a momenti, ma tutto è ormai pronto: nella tarda mattinata il tecnico romeno è arrivato al centro sportivo di Appiano Gentile, accompagnato dal fidato collaboratore Angelo Palombo, anche lui fresco di risoluzione con il club emiliano.

Il ritorno di Chivu all’Inter rappresenta una scelta nel segno della continuità e dell’identità. Ex difensore nerazzurro, protagonista del Triplete del 2010, Chivu conosce a fondo l’ambiente e incarna quei valori di appartenenza e spirito di squadra che la dirigenza vuole riaffermare nel nuovo ciclo tecnico. La firma è imminente: si parla di un contratto biennale, con la possibilità di rinnovo a seconda dei risultati.

Ad accogliere Chivu a La Pinetina, tutto il vertice societario nerazzurro: presenti Giuseppe Marotta, Javier Zanetti e Dario Baccin, chiaro segnale della centralità del progetto tecnico che sta per prendere forma. Nel pomeriggio è previsto anche il primo allenamento sotto la guida del nuovo tecnico, che sarà seguito attentamente dalla dirigenza al gran completo.

Se l’annuncio ufficiale di Chivu come nuovo allenatore dell’Inter è ormai questione di ore, anche lo staff tecnico inizia a delinearsi. Accanto al tecnico romeno, con ogni probabilità, ci sarà un’altra figura simbolica del ciclo d’oro nerazzurro: Walter Samuel. L’ex difensore argentino, compagno di reparto e amico di lunga data di Chivu ai tempi dell’Inter, è il nome in pole per il ruolo di vice allenatore.

Leggi anche