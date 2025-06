Milan, Allegri stoppa Maignan: il progetto del tecnico per il portiere rossonero

Mike Maignan resta al Milan, e la decisione porta la firma di Massimiliano Allegri. L’assalto del Chelsea, con offerte salite fino a 20 milioni di euro, è stato respinto dal club rossonero soprattutto su indicazione del nuovo allenatore, convinto che il portiere francese sia una pedina fondamentale nel progetto futuro.

Maignan resta al Milan: Chelsea sconfitto nella trattativa https://t.co/e4D3fntIoT — INFOGIOCO (@infogioco) June 11, 2025

Da settimane Maignan era tentato dall’idea di cambiare aria. Le difficoltà dell’ultima stagione, il clima pesante, la sensazione di obiettivi ridimensionati: tutto sembrava spingerlo lontano da Milano. Ma Allegri ha giocato d’anticipo. Ha parlato con Mike, gli ha mostrato fiducia, lo ha voluto come perno della rinascita rossonera. E ha convinto anche la società a non cedere alle lusinghe inglesi. (continua dopo la foto)

L’amministratore delegato Giorgio Furlani ha posto un prezzo molto alto, ben oltre quanto proposto dai Blues, e senza aperture al ribasso. Di fronte a questa resistenza, il Chelsea ha mollato. Maignan resterà almeno per un’altra stagione, anche se ciò significa rischiare di perderlo a parametro zero nel 2026. Una scelta forte, che sottolinea la fiducia totale nel valore del giocatore.

Il Milan sa di giocare con il tempo. Il contratto del portiere scade nel 2026 e al momento le distanze per il rinnovo restano ampie. Le richieste d’ingaggio del francese sono alte, la dirigenza rossonera non sembra intenzionata ad accettarle senza condizioni. Anche perché i dialoghi avviati nelle ultime settimane si sono rivelati infruttuosi. (continua dopo la foto)

Il club però non si agita. Mike era stato acquistato nel 2021 dal Lille per circa 13 milioni di euro più bonus: una spesa ampiamente ammortizzata. Anche se dovesse partire a zero, non sarebbe un fallimento economico. Ma ora il Milan vuole scommettere su di lui, non solo per quello che può dare tra i pali, ma anche per la sua leadership e la capacità di guidare lo spogliatoio.

Dopo lo Scudetto del 2022, Maignan ha vissuto stagioni altalenanti. Alcuni errori pesanti, come quello nei playoff di Champions contro il Feyenoord o l’autogol in comproprietà con Thiaw a Torino, hanno fatto sorgere qualche dubbio in società. Allegri però è convinto che il vero Mike non sia sparito. e vuole farlo tornare Magic Eagle, il giocatore che sa volare alto e trascinare tutta la squadra.

Perché il progetto di Allegri parte da dietro. E il primo mattone ha già un nome: Mike Maignan.

Leggi anche: