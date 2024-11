Juventus su Jonathan David. A Giugno al posto di Vlahovic

La Juventus guarda al futuro e punta su Jonathan David come possibile sostituto di Dusan Vlahovic. L’attaccante canadese, 24 anni, attualmente al Lille, potrebbe approdare in bianconero a parametro zero a partire dall’estate, offrendo alla Juve una soluzione di alto profilo senza il costo di trasferimento.

Jonathan #David piace molto alla #Juventus. Come riporta il CorSport ci sarebbe già stato un colloquio tra l'attaccante del Lille e l'allenatore bianconero #ThiagoMotta. I francesi chiedono 15-20 milioni per cederlo a gennaio, altrimenti il giocatore andrà a scadenza a giugno. pic.twitter.com/Bgi3VBvLir — Radio Sportiva (@RadioSportiva) November 7, 2024

Thiago Motta conosce bene l’attaccante, che ha affrontato in campo martedì scorso in una partita in cui il giovane bomber ha anche realizzato un bel gol. Dopo il fischio finale, l’allenatore bianconero ha scambiato qualche parola con il canadese, rafforzando la speranza di vederlo nel prossimo futuro in Serie A.

Anche se Motta spera idealmente in una coppia d’attacco Vlahovic-David, la Juventus potrebbe essere costretta a scegliere tra i due, viste le restrizioni economiche imposte dalla proprietà. Acquistare David a gennaio resta complicato, data la valutazione del Lille di circa 15-20 milioni di euro.

Per questo motivo, il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, preferirebbe aspettare fino a giugno, quando il contratto del giocatore andrà in scadenza, consentendo così di ingaggiarlo senza spese di trasferimento.

Juventus, la concorrenza della Premier League per David

C’è un problema per la realizzazione del piano di Giuntoli. La concorrenza per David infatti è agguerrita: Arsenal, Manchester United e Liverpool sono pronte a fare la loro mossa. La Juventus potrebbe mettere sul piatto un ingaggio da 5 milioni di euro annui per convincere David, a cui si aggiungerebbero commissioni per l’entourage, stimate tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Bisognerà vedere se basteranno, o se dalla Premier League arriveranno proposte ancora più allettanti.

L’operazione-Davis permetterebbe ai bianconeri di assicurarsi un attaccante di qualità, ottimizzando i costi rispetto al pesante stipendio di Vlahovic, che sfiora i 12 milioni di euro. Con il possibile rinnovo del serbo ancora incerto, la Juve si prepara a tutte le eventualità, anche quella di un cambio in attacco.

La scelta di puntare su David, giovane e versatile, consentirebbe alla squadra di Mptta di rimanere competitiva, rispettando al contempo i limiti imposti dalla proprietà. La partita per il futuro dell’attacco bianconero è aperta, e l’estate potrebbe riservare sviluppi importanti.

