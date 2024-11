Lille-Juventus 1-1, partita difficile per i bianconeri: la salva Vlahovic dal dischetto

Lille-Juventus 1-1, la sfida di Champions League si è conclusa con un equilibrato pareggio in una gara molto tattica. A segno i due protagonisti attesi: Jonathan David per il Lille e Dusan Vlahovic per la Juventus. Entrambi i numeri 9 hanno confermato il loro valore, con David che continua ad attirare l’interesse di molti club europei in vista della scadenza del suo contratto, mentre Vlahovic ha dimostrato la sua affidabilità per Thiago Motta.

Thiago Motta ha schierato una Juventus offensiva, confermando la maggior parte della formazione che aveva battuto l’Udinese. Il 4-2-3-1 ha visto Conceicao, Koopmeiners e Yildiz dietro Vlahovic, con Kalulu e Gatti a protezione del portiere Di Gregorio. Tuttavia, la difesa ha sofferto contro il talento del kosovaro Zhegrova, autore dell’azione decisiva che ha portato al vantaggio del Lille. Una giocata di pura qualità ha superato Cabal, permettendo a Zhegrova di servire un assist perfetto per David, che ha concluso a rete superando Di Gregorio.

Nonostante il gol subito, la Juventus è rimasta concentrata e ha cercato il pareggio. A Koopmeiners sono stati annullati due gol per fuorigioco, ma al 34’ Chevalier ha salvato il Lille con una parata prodigiosa su una girata di Vlahovic. Dopo diverse opportunità nel primo tempo, la Juventus ha continuato a pressare nella ripresa con la stessa intensità.

Al 60’, la Juventus ha finalmente trovato il pareggio grazie a un rigore trasformato da Vlahovic, ottenuto da Conceicao. Con il gol dell’1-1, Motta ha optato per un cambio strategico, sostituendo Vlahovic e modificando l’assetto offensivo per favorire le ripartenze rapide. Tuttavia, la Juventus si è progressivamente adattata a un ritmo più contenuto, apparentemente soddisfatta del risultato. Negli ultimi minuti, Zhegrova ha provato a mettere in difficoltà la difesa bianconera, ma senza successo.

Questo pareggio estende la striscia positiva della Juventus e la porta a quota sette punti in classifica. Un risultato che lascia intatte le speranze di qualificazione e permette di mantenere alta la fiducia per i prossimi incontri di Champions League.

