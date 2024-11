In vista della quarta giornata di Champions League, la Juventus di Thiago Motta è pronta ad affrontare il Lille, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione dopo la recente vittoria in campionato contro l’Udinese. Thiago Motta, parlando ai microfoni di Sky Sport ha espresso fiducia nella preparazione della squadra e nell’importanza di una prestazione solida, mantenendo alta l’attenzione su alcuni aspetti chiave per la sfida.

Thiago Motta ha ribadito il rispetto per il Lille, evidenziando la necessità di continuità: “L’importante è avere continuità, fare la prestazione e voler migliorare ogni giorno, ogni partita. Scendiamo in campo con rispetto, ma per fare risultato”. Questo atteggiamento rispecchia la mentalità dell’allenatore bianconero, mirata a costruire un’identità di squadra solida in ogni competizione.

Motta si è detto felice del recupero di Douglas Luiz, sottolineando che il centrocampista sarà un’arma importante sia dall’inizio che come subentrato. Su Vlahovic, l’allenatore ha confermato che il serbo sta attraversando un buon momento di forma: “Dusan sta molto bene, lavora dall’inizio della stagione e deve continuare a dare qualcosa in più”. Il tecnico ha anche elogiato la prestazione di Koopmeiners nell’ultima partita contro l’Udinese, definendolo un giocatore importante per la squadra. In vista del match di Champions, Motta ha confermato alcune assenze pesanti: “Milik, Bremer e Nico Gonzalez non ci saranno, ma tutti gli altri sono disponibili. Questo permette di alzare il livello della competizione interna”, fondamentale per affrontare la gara con intensità.

Quando interrogato sui frequenti cambi di formazione, Motta ha spiegato che tale strategia rispecchia la sua filosofia di allenatore: “Credo al 200% nella mia filosofia. Le decisioni sono prese in funzione del lavoro settimanale, dell’atteggiamento e della qualità tecnica e fisica dei giocatori”. Thiago Motta si è poi soffermato su Timothy Weah e Khephren Thuram, elogiando la loro attitudine: “L’attitudine e la passione sono gli aspetti più importanti. Questi giocatori hanno un grande potenziale e un futuro davanti a loro se continuano a lavorare così”.

Thiago Motta ha anche parlato con stima del tecnico del Lille, sottolineando il buon lavoro che ha svolto con la squadra francese, resa solida e coesa: “Giocano collettivamente molto bene, difensivamente sono molto solidi. Non sono sorpreso, conosco il loro allenatore e il suo livello”. L’allenatore bianconero ha concluso la conferenza con un’analisi della preparazione alla gara: “Sono pochi giorni, ma sufficienti. Questa squadra ha un grande atteggiamento e un’attitudine impeccabile. La cosa più importante è avere un grande atteggiamento per fare una grande prestazione”.

