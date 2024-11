Lille-Juventus, le probabili formazioni del match di Champions League

Lille-Juventus probabili formazioni del match di Champions League che si disputa domani alle 21 allo stadio di Lille. Per la sfida contro la Juventus, Genesio sembra orientato a schierare un 4-2-3-1, con David come riferimento offensivo. Alle sue spalle agiranno Zhegrova, Angel Gomes e Sahraoui, mentre in mediana André Gomes affiancherà André. La difesa sarà composta dalla coppia centrale Diakité-Alexsandro, con Meunier e Gudmundsson sulle fasce, mentre Chevalier difenderà i pali.

Thiago Motta, invece, potrebbe recuperare Douglas Luiz, anche se è improbabile che parta titolare. La Juventus dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 in cui Vlahovic sarà supportato da Conceicao, Koopmeiners e Yildiz. A centrocampo, Locatelli e Thuram sono favoriti su McKennie e Fagioli, mentre per la difesa, a sinistra si gioca il posto tra Savona e Cabal, con Cambiaso, Gatti e Kalulu a completare il reparto arretrato.

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, André Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraou; David. All. Genesio

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

