Juventus, Thiago Motta pensa al ritorno di Dragusin per sostituire Bremer

La Juventus, con Thiago Motta alla guida, ha dato molto spazio alla crescita dei giovani, attingendo spesso dalla Next Gen per sopperire a infortuni e mancanze nel reparto difensivo. Ma per rimediare alla recente assenza di Bremer, che sta causando grandi sbandamenti alla retroguardia, ci vuole un uomo con un bagaglio di esperienza.

Juventus have identified Dragusin as a reinforcement for the January transfer window.



With limited playing time at Tottenham, Juventus is considering a loan move for him.@tuttosport | #Juventus pic.twitter.com/ccwVAUBYe6 — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) November 1, 2024

Per questo i bianconeri stanno valutando l’opportunità di far tornare Dragusin dall’Inghilterra, questa volta per un prestito. Dopo avere debuttato in bianconero, il difensore rumeno è passato in prestito prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana, prima di essere venduto al Genoa nel 2022.

Da lì, è approdato al Tottenham per 25 milioni di euro grazie a Fabio Paratici, che all’epoca era il direttore sportivo del club inglese. Nonostante la sua presenza costante in nazionale, l’esperienza con gli Spurs non si è rivelata sinora felice per Dragusin, che ha trovato poco spazio.

Juventus, non solo Dragusin

Oltre a quelli di Dragusin e di Milan Skriniar, la Juventus sta monitorando altri nomi per rinforzare il reparto difensivo. Tra questi ci sono Matheus Ortiz del Flamengo, Jaka Bijol dell’Udinese e Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Quest’ultimo potrebbe rappresentare un’opzione più economica già a gennaio, un’operazione che ricorda il recente acquisto di Djalò, “soffiato” all’Inter e poi scartato.

Con un reparto difensivo da rafforzare e la volontà di mantenere alte le ambizioni in campionato, la Juventus si prepara quindi a sondare il mercato in cerca di un profilo giovane ma già esperto. Dragusin, che già conosce l’ambiente e ha giocato nel nostro massimo campionato, potrebbe quindi presto ritrovare la maglia bianconera.

