Udinese-Juventus, le probabili formazioni: Motta recupera Douglas Luiz

Udinese-Juventus probabili formazioni del match valido per l’undicesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 18 allo stadio “Friuli” di Udine. La Juventus sta attraversando il momento più difficile di questo inizio di stagione. Il pareggio contro il Parma ha destabilizzato l’ambiente bianconero generando incertezza e sconforto per aver perso ulteriori punti da Napoli e Inter. Thiago Motta dovrà subito ricompattare la sua squadra in vista della sfida di sabato, alle 18, contro l’Udinese. Il tecnico juventino, dopo aver recuperato Koopmeiners contro il Parma, potrebbe ritrovare Douglas Luiz per la partita contro i friulani.

Runjaic dovrebbe invece confermare l’11 che ha visto la sua Udinese disputare una buona partita a Venezia, nonostante il risultato finale sia stato a favore dei lagunari. In attacco, dunque, la coppia formata da Davis e Lucca, con quest’ultimo osservato speciale in casa Juventus in vista del mercato “di riparazione” a gennaio.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca. All.Runjaic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti (Danilo), Cabal; Locatelli, Thuram (Fagioli); Conceicao, Koopmeiners (Fagioli), Yildiz (Weah); Vlahovic.

Leggi anche: