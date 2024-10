Partita al cardiopalmo a Venezia fra i padroni di casa e l’Udinese. Un derby veneto molto sentito fra una squadra con un disperato bisogno di punti e i bianconeri che invece sono stati protagonisti di un inizio di campionato al di sopra delle attese. E la prima parte di partita sembra confermare quanto visto sinora.

FINAL ##SERIEA | #Venezia 3-2 #Udinese



⚽️ S. Lovric (19')

⚽️ I. Bravo (25')

⚽️ J. Pohjanpalo (41')

🟥 S. Toure (53')

⚽️ H. Nicolussi (56')

⚽️ J. Pohjanpalo (86')



Cuando se creía que el Udinese saldría con los tres puntos de visita, luego de una roja el Venezia le dio la vuelta. pic.twitter.com/jiDM6SIXSF — Todo Calcio (@TCalcio9355) October 30, 2024

Al 19′ contropiede efficace di Payero, Bravo non controlla molto bene ma arriva Lovric che con il piatto mette in rete. Passano solo 6 minuti e Iker Bravo raddoppia con un bel destro da fuori area. Sembra notte fonda per il Venezia, che invece ha il merito di non disunirsi nonostante l’Udinese continui a pressare alla ricerca del terzo gol. Invece al 39′ Pohjanpalo si procura un rigore e lo trasforma con freddezza, riaprendo la gara.

Venezia-Udinese, gli uomini di Di Francesco la ribaltano

Altra svolta della gara al 53′, quando Isaak Touré viene espulso per un fallo su Oristanio lanciato verso la porta. Il Venezia prende ancora più fiducia e pareggia con un calcio di punizione di Nicolussi Caviglia. La spinta del Venezia si fa meno frenetica, anche se Pohjanpalo su un tiro di Ellertson arriva in ritardo di un soffio.

il Venezia si getta in avanti. Il finale è una bolgia. Prima Kabasele sbaglia una buona occasione per l’Udinese, poi su un tiro di Duncan lo stesso Kabasele la prende con un braccio. L’arbitro non fischia ma viene chiamato al Var: è rigore! Pohjanpalo, freddissimo, spiazza Okoye e la ribalta. I lagunari tengono fino alla fine e portano a casa 3 punti di un’importanza fondamentale.

