Empoli-Inter 0-3. Una doppietta di Frattesi e Lautaro rilanciano i nerazzurri

Empoli-Inter si presentava come una partita fondamentale soprattutto per i nerazzurri, reduci dal pirotecnico 4-4 nel derby d’Italia dopo essersi fatti rimontare due gol dalla Juventus. I toscani invece stanno disputando un grande campionato ed erano chiamati a confermare il loro buon momento.

Serviva una risposta ed una risposta è arrivata! Vince l’Inter e lo fa con un netto 3 a 0 ai danni dell’Empoli che, anche oggi, si dimostra una buonissima squadra. pic.twitter.com/WApJyfLNgk — Solo ed esclusivamente INTER ⭐️⭐️ (@SoloEsclusivInt) October 30, 2024

Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, con un’Inter lenta e poco efficace e un’Empoli che invece tiene bene il campo. Almeno fino al 31′, quando il georgiano Goglichidze commette un fallo brutto e insensato su Thuram a 10 metri dall’area di rigore. Un’entrata scomposta e pericolosa con il piede a martello inizialmente punito con un giallo, ma il Var chiama l’arbitro a rivedere l’azione e il cartellini. inevitabilmente, diventa rosso.

Nonostante la superiorità numerica l’Inter riesce a rendersi pericolosa solo sui calci piazzati e un colpo di testa di Lautaro esce a lato senza che Thuram riesca a ribadire in rete. La brutta prestazione dei nerazzurri prosegue anche nel secondo tempo, quando Frattesi regala una punizione pericolosa dal limite ai padroni di casa. Fazzini però spreca.

Empoli-Inter, secondo tempo a senso unico

E un minuto più tardi Frattesi si fa perdonare, facendosi trovare pronto su un assist di testa di Darmian. Tiro dal lato destro dell’area, deviazione sfortunata di Viti e la palla bacia il palo sotto l’incrocio opposto e si infila in rete. Il gol e la superiorità numerica trasmettono la giusta tranquillità all’Inter. L’Empoli ci prova generosamente, ma è ancora Frattesi a chiudere di fatto la partita con un bel rasoterra su assist di Lautaro.

I nerazzurri giocano sul velluto e sfiorano altre volte il gol. Prima con Thuram di testa, poi con un bel tiro di Barella da fuori che esce di poco. Ed è ancora il centrocampista sardo a regalare un bellissimo assist per il terzo gol siglato da Lautaro Martinez con un preciso diagonale al 79′. Nei milanesi c’è tempo anche per vedere per la prima volta in campo il giovane Palacios, arrivato quest’estate dall’Argentina. Ma la partita non ha più molto da dire.

