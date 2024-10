Inter-Juventus 4-4, derby d’Italia folle a San Siro con gol e spettacolo

Inter-Juventus 4-4, derby d’Italia folle a San Siro: succede di tutto, inclusi tanti errori difensivi e due rigori, ma ne esce un grande spettacolo. L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio al termine di una frazione spettacolare. La partita si accende al quarto d’ora: su un cross di Pavard, Thuram anticipa Danilo che lo stende in area. Il rigore è netto, e dal dischetto Zielinski batte Di Gregorio, firmando il suo primo gol in maglia nerazzurra.

La Juventus risponde immediatamente, soprattutto grazie a Conceição, che domina la sua corsia. Il pareggio arriva poco dopo con un’azione corale: cross di Cabal dalla trequarti sinistra, sponda di McKennie per Vlahovic che insacca senza problemi. I bianconeri completano la rimonta al 26′, con Conceição che si lancia in un’azione personale e crossa per Timothy Weah, libero di firmare il 2-1. La reazione dell’Inter è immediata e feroce: al 34′ Mkhitaryan parte centralmente, scambia con Thuram e segna con un tiro preciso, riportando il punteggio sul 2-2. Tre minuti dopo, un fallo di Kalulu su Dumfries regala un secondo rigore all’Inter: ancora Zielinski dagli undici metri, ancora gol. Allo scadere del primo tempo, un tiro a giro di Weah sfiora il palo, ma si va negli spogliatoi sul 3-2 per i nerazzurri.

La ripresa riparte con grande intensità e al 53′ l’Inter allunga: su calcio d’angolo, Dumfries raccoglie la palla sul secondo palo e la insacca, portando il risultato sul 4-2. Thiago Motta tenta di cambiare le sorti della partita con Yildiz, e a salvare la Juventus da un passivo maggiore sono due grandi parate di Di Gregorio, che neutralizza prima Dimarco da fuori e poi Barella a pochi metri dalla porta. Al 70′ Yildiz riapre la partita: servito da McKennie, entra in area e sfrutta una difesa imprecisa di Dumfries e Bisseck per battere Sommer con un tiro angolato, portando i bianconeri sul 4-3.

Gli ospiti trovano il pari grazie ancora a Yildiz: Conceição crossa da destra, Bisseck respinge corto e il giovane attaccante juventino calcia con potenza, superando Sommer e siglando il 4-4 a pochi minuti dalla fine, regalando un finale incandescente.

Leggi anche: