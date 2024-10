Monza-Venezia 2-2, i brianzoli soffrono ma riprendono due volte i lagunari

Monza-Venezia 2-2, tra le mura di casa allo U-Power Stadium la squadra di Nesta soffre ma riprende due volte i lagunari. Un primo tempo ricco di gol e colpi di scena tra brianzoli e Arancioneroverdi, con il 2-2 finale maturato interamente nella prima frazione. Gli ospiti sono passati in vantaggio due volte, venendo però sempre raggiunti dalla squadra di Nesta.

Apre le marcature Ellertsson al 15’, su assist di Oristanio, portando avanti il Venezia. Il Monza risponde al 23’ con un preciso diagonale di Kyriakopoulos per l’1-1. Sul finire del primo tempo, Svoboda, con un colpo di testa (al suo primo gol in Serie A), riporta avanti il Venezia. Ma al 44’ è Djuric a ristabilire la parità, superando Svoboda e battendo Stankovic per il 2-2.

Nel secondo tempo il risultato resta invariato, con poche occasioni e molto agonismo. Un episodio chiave è l’espulsione di Bondo per doppia ammonizione all’8’, che costringe il Venezia in dieci uomini. Con questo pareggio, i lagunari lasciano l’ultimo posto in classifica, ora condiviso a 5 punti con il Lecce, mentre il Monza sale a quota 8.

