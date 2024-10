Lazio-Genoa 3-0, Noslin, Pedro e Vecino affondano il Grifone che precipita in zona retrocessione in attesa di “SuperMario”. La Lazio di Marco Baroni conquista un’altra vittoria convincente, superando 3-0 il Genoa all’Olimpico. La partita si è sbloccata nel primo tempo grazie a Tijjani Noslin, mentre nella ripresa i biancocelesti hanno arrotondato il punteggio con i gol di Pedro e Vecino, assicurandosi tre punti preziosi.

Noslin ha aperto le marcature con una splendida azione individuale: dopo una discesa sulla sinistra di Nuno Tavares, il pallone è arrivato all’ex attaccante del Verona, che ha eseguito uno stop, ha superato un difensore con un tunnel e, dopo un dribbling, ha concluso con un destro preciso sul secondo palo, rendendo vano il tentativo di Leali. Il Genoa ha mostrato vivacità nei primi 45 minuti, ma non è riuscito a impensierire seriamente Provedel, con Pinamonti e gli altri attaccanti incapaci di creare vere occasioni da gol.

Nel secondo tempo, la Lazio ha mantenuto il controllo, cercando il raddoppio, che è arrivato all’86’ grazie a Pedro. L’azione è stata avviata da Tchaouna, che ha servito Castellanos in area. Il cross basso dell’argentino è stato respinto da Leali, ma Pedro si è fatto trovare pronto per insaccare il 2-0. Poco prima del fischio finale, Vecino ha siglato il terzo gol con un colpo di testa su cross di Nuno Tavares, chiudendo definitivamente il match. Per il Genoa si tratta di un’altra sconfitta, che prolunga il periodo di crisi. Ora si attende l’arrivo di Mario Balotelli, chiamato a risollevare la squadra di Alberto Gilardino.

