Twente-Lazio 0-2, un gol per tempo e biancocelesti vincono (sprecando)

Twente-Lazio 0-2, un gol per tempo e i biancocelesti vincono convincendo in Europa League: primo posto nel girone consolidato. La Lazio parte forte e all’11’ sblocca la partita: Pellegrini lancia Dia, che viene atterrato da Unnerstall, causando l’espulsione del portiere del Twente. Nonostante la superioritĂ numerica, i biancocelesti faticano a concretizzare, colpendo un palo con Marusic al 24′. Al 35′, finalmente, Pedro segna su assist di Vecino. Prima dell’intervallo, Gigot e Pellegrini sfiorano il raddoppio, ma il risultato resta 1-0.

Nel secondo tempo la Lazio continua a dominare, con Vecino che orchestra il gioco. Al 50′, un suo preciso passaggio libera Pellegrini sul secondo palo, ma il terzino manca clamorosamente l’occasione colpendo la palla male. Pellegrini, in gran forma, ci riprova al 55′ con una giocata spettacolare: supera il diretto avversario con un doppio tocco al volo e calcia di sinistro, ma il tiro finisce alto.

Il Twente cerca di reagire, mettendo pressione alla difesa biancoceleste e la Lazio fatica a uscire dalla propria metĂ campo. Al 77′ il VAR annulla un rigore per un presunto fallo su Castellanos, mantenendo la Lazio in tensione. Finalmente, all’87’, una splendida azione iniziata da Pedro con un filtrante perfetto libera Dele-Bashiru, che serve Isaksen per il 2-0. Poco prima del fischio finale, Pedro sbaglia un rigore in movimento calciando fuori di sinistro, ma l’errore non compromette la vittoria: la Lazio vince 2-0 e consolida il primo posto nel girone con 9 punti.

