Balotelli domani sarà del Genoa: l’ultima spiaggia di “SuperMario”

Mario Balotelli domani sarà un giocatore del Genoa: è atteso in città per le visite mediche e successivamente per la firma sul contratto che lo legherà al Grifone. “SuperMario” ha davanti a sé un’ultima opportunità. A 34 anni, quasi 35, il Genoa ha deciso di puntare su di lui in un momento critico, con gli attaccanti Vitinha, Messias ed Ekuban fuori per infortunio. Gilardino, trovandosi in difficoltà, ha chiesto ai dirigenti rossoblù un rinforzo per ampliare le scelte offensive.

🚨🔴🔵 Mario Balotelli to Genoa, here we go! Deal in place to sign Italian striker on contract valid until June 2025.



Balotelli has been waiting for 20 days as he only wanted Genoa, he spoke several times to Alberto Gilardino…



…and now joins as free agent on reduced salary. pic.twitter.com/y5aZnMYmzH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2024

In teoria Mario Balotelli firmerà con il Genova un contratto fino a fine stagione ma con una condizione, svelata da Andrea Losapio di Tuttomercatoweb. Pare infatti che se “SuperMario” non dovesse convincere di qui a gennaio, quindi in poco più di un mese e mezzo, il club rossoblù si sia riservato la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto. Nell’ultimo anno, con l’Adana Demirspor, Mario Balotelli ha segnato sette gol in sedici partite in Turchia, mantenendo una media discreta che, con maggiore continuità, avrebbe potuto portarlo in doppia cifra, anche se inferiore al suo esordio nella Süper Lig.

La sua ultima esperienza in Serie A risale al 2020 con il Brescia, dove si è alternato tra alti e bassi e ha risolto il contratto dopo alcuni episodi fuori dalle righe e diverbi con Cellino. Ora, però, il Genoa non può permettersi distrazioni, e per Balotelli sarà il momento di mettere da parte le intemperanze per concentrarsi unicamente sul campo.

