Balotelli al Genoa, ora si può. E si parla già della data d’esordio

Mario Balotelli potrebbe presto indossare la maglia del Genoa. Dopo giorni di trattative e incertezze, la pista che porta al ritorno di “SuperMario” in Serie A si è riscaldata nuovamente, grazie anche alla spinta del tecnico Alberto Gilardino.

On this day thirteen years ago, Man City run riot at the neighbours gaff.



David Silva's assist is just sublime, and Mario Balotelli asks a question via his t-shirt. pic.twitter.com/RU35YPAn4c — The Football Tavern (@TavernFootball) October 23, 2024

La squadra ligure ha bisogno di rinforzi in attacco oltre al rinato Pinamonti, e Balotelli potrebbe essere la soluzione perfetta per migliorare le prestazioni offensive della squadra, che ha raccolto solo un punto contro il Bologna nell’ultima partita. Il 34enne attaccante, svincolato dopo l’esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor, si sta allenando a Brescia in attesa di una chiamata.

Gilardino e il presidente Zangrillo sono favorevoli al suo arrivo, ma ci sono stati contrasti con alcuni dirigenti del club, più cauti nell’accogliere l’ex giocatore di Inter, Milan, City e Liverpool. La necessità di qualcuno che sappia fare gol e il desiderio di ridare entusiasmo a una tifoseria delusa sembrano però avere riaperto definitivamente le porte a Balotelli.

Balotelli, la data per il possibile esordio

Secondo il Corriere di Brescia, Balotelli sta svolgendo allenamenti individuali per farsi trovare pronto. L’accordo economico di base con il Genoa sarebbe già stato raggiunto, con un contratto che potrebbe legarlo al club fino al 30 giugno 2025. E il calendario del Genoa potrebbe offrire a Balotelli un palcoscenico interessante per il suo ritorno in Serie A.

Dopo la trasferta contro la Lazio, i rossoblù affronteranno la Fiorentina al Ferraris giovedì 31 ottobre, una data in cui Balotelli potrebbe fare il suo esordio e cercare di fare subito la differenza. Con i tifosi in attesa di una svolta e l’attaccante desideroso di rimettersi in gioco, il suo arrivo potrebbe portare nuovi stimoli a un ambiente che ha bisogno di una scossa.

Leggi anche: