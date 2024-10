Genoa-Bologna 2-2, grande rimonta dei grifoni con uno scatenato Pinamonti

Sfida delicatissima per un Genoa sempre bersagliato dagli infortuni. Al Ferraris si presenta un Bologna che invece attraversa un buon momento. E lo conferma da subito, prendendo in mano la partita contro una squadra che appare impaurita e spaesata. Gli emiliani dominano suli esterni e creano occasioni, mentre nel Genoa il solo Pinamonti cerca di rompere l’assedio.

Al 37′ il gol, ovvia conseguenza di quello che si è visto in campo: Orsolini, servito da Moro, calcia verso la porta e, complice una deviazione di Vasquez, buca l’estremo difensore genovese. Poco prima era stato annullato un gol di Dominguez per un fallo di mano. A fine frazione il dato del possesso palla è inequivocabile: 74% a favore dei felsinei.

Il Genoa non ci sta e prova a forzare i tempi a inizio secondo tempo, complici due cambi più offensivi di Gilardino. In paticolare sembra abbastanza in palla l’ex Arsenal Norton-Cuffy. Ma è un fuoco di paglia: al 56′ il Bologna raddoppia con Ofgaard dopo una respinta imperfetta di Leali su cross di Miranda. Il Genoa la riapre un po’ a sorpresa con un gol del suo uomo migliore, Andrea Pinamonti, che sfrutta un clamoroso liscio di Casale.

Genoa-Bologna, per Gilardino un punto importante

Poco dopo lo scatenato centravanti del grifone semina di nuovo il panico nella difesa del Bologna, ma viene murato all’ultimo. Il Genoa ci crede e prova a raggiungere il pareggio, il Bologna arretra.

Ed è ancora Pinamonti, in giornata di grazia, a siglare il punto per un pareggio che a un certo punto sembrava difficilissimo con un bel colpo di testa. Il Genoa ci prova ancora ma il Bologna si chiude e il punteggio non cambia più. Una dimostrazione di coraggio e grinta per il Genoa, con Gilardino che coglie un punto d’oro per come si era messa la gara. Mentre il Bologna può rammaricarsi per l’occasione perduta.

