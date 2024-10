Como-Parma 1-1, bella partita e pareggio giusto: Pecchia respira

Como e Parma si sono affrontate in una sfida suggestiva fra neopromosse. I lariani per confermare i recenti progressi, i biancoscudati per riprendersi dopo le ultime, non brillanti prestazioni. La partita parte subito a ritmi alti, con occasioni da entrambe le parti. Le squadra si affrontano a viso aperto cercando di giocare la palla, e questo rende il match divertente.

Il Parma riesce a sbloccarla dopo 20′ grazie a uno splendido colpo di tacco del centravanti Bonny. Dopo due occasioni per gli uomini di Fabregas, Bernabé fa tremare i tifosi ospiti con una punizione magistrale che si stampa sulla traversa. Ma proprio nel finale, un grave errore di Balogh apre la strada per il pareggio al solito Nico Paz, un talento che cresce di partita in partita.

Como-Parma, applausi a entrambe

Il secondo tempo riprende con continui ribaltamenti di fronte. Il Como attacca ma il Parma è pronto a ripartire in contropiede. Ci sono occasioni per entrambe le squadre, ma la più clamorosa viene da un bellissimo tiro a giro da fuori area di Mihaila che coglie un clamoroso palo. Campo pesante e squadre stanche nel finale, ma si danno ancora battaglia con un sontuoso ma esausto Bernabé che domina a centrocampo.

La partita resta divertente, con entrambe le squadre che tentano di vincerla e con un Pecchia scatenato che chiede ai suoi di spingere ancora. La gara si chiude sul pareggio dopo 5 minuti di recupero. Entrambe le squadre meritano un applauso per lo spettacolo che hanno saputo offrire.

Leggi anche: