Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Napoli: Conte vuole consolidare il primato

Empoli-Napoli, le probabili formazioni del match dell’ottava giornata di Serie A in programma domani domenica 20 ottobre allo stadio “Castellani”. Nonostante le assenze, una su tutte quella di Lobotka, Conte punta alla vittoria sul difficile campo dei toscani per consolidare il primato nella classifica di Serie A.

Sky – Empoli-Napoli, ultime di formazione: ancora out Neres, Conte conferma il tridente https://t.co/uSi6bhW1Nc — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) October 19, 2024

Nel Napoli dicevamo dell’assenza di Lobotka, fermatosi con la nazionale slovacca: Conte ha deciso per il primo gettone da titolare in campionato per Gilmour. Non al meglio neanche Olivera: Spinazzola è favorito su Mazzocchi. Neres scalpita e – come confidato da Conte – insidia Kvaratskhelia, ma il georgiano è davanti per una maglia da titolare.

Nell’Empoli dubbio Anjorin-Henderson per D’Aversa: il primo è in pole per giocare dal 1′, mentre la seconda opzione prevederebbe il ritorno al 3-4-2-1 con Fazzini tra le linee. Più Colombo di Solbakken per affiancare Esposito in attacco. Viti non al meglio: allertato De Sciglio.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belardinelli, Ebuehi, Perisan, Sazonov

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

